Prezioso punto esterno per il Pieve Fosciana

domenica, 7 ottobre 2018, 23:26

di michele masotti

0-0

Monterotondo: Bertocci, Lorenzini, Chimenti, Invernazzi (55’ Martelli), Giovannelli (75’ Falzone), Casali, Pazzagli, Sammuri, Faraoni, Esposito e Vannucci (55’ Barbieri) A disposizione: Giusti, Arbulla, Cioli, Ladu, Ruggiero, Guareri e Falzone Allenatore: Ballerini

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Gioele Giusti, Umberto Barsanti (66’ Barsotti), Vitali (75’ Touray), Biagioni, Pellegrinetti (75’ Luca Barsanti), Malatesta (85’ Sarti), Odoardo Giusti, Alfredini e Dini A disposizione: Bertoncini, Sesti e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Leonardo Casini di Siena (Assistenti Cacelli di Livorno e Anello di Piombino

Note: Ammoniti Odoardo Giusti, Umberto Barsanti, Regoli, Falzone, Giovanelli e Esposito

Un Pieve Fosciana incerottato, ai tre lungodegenti si è aggiunto anche il difensore Pieri, torna dalla lunga trasferta maremmana di Monterotondo Marittima con un buon punto, frutto del secondo 0-0 di questo scorcio iniziale di torneo. Al “Pian di Giunta” i biancorossi hanno dato l’ennesima dimostrazione di essere un collettivo affiatato e compatto. I ragazzi di Fiori, infatti, sono la difesa meno battuta del girone C insieme agli avversari odierni, Forcoli, Venturina e alla Pecciolese, neocapolista con nove punti. Proprio i nerazzurri sono stati gli unici a superare Regoli in 360’. Una volta messa a punto la manovra offensiva, un sol gol siglato, capitan Biagioni e compagni potranno togliersi maggiori soddisfazioni anche in questa categoria.

Tra le fila dei locali da segnalare la maxi squalifica nella quale è incappato Zaccariello, fermato per ben 10 turni dal giudice sportivo. Fiori, detto delle note assenze, sostituisce Pieri con il classe 1998 Vitali: avvicendamento dal primo minuto tra i 2000’ Pellegrinetti e Luca Barsanti. Su di un campo in perfette condizioni, Monterotondo e Pieve Fosciana hanno dato vita a 90’ equilibrati senza tante emozioni. Nella prima frazione di gioco non ci sono vere e propri emozioni. Finiscono sul taccuino delle conclusioni velleitarie dalla distanza. Ripresa più vivace, con i ragazzi di Fiori che protestano per un tocco di mano di Lorenzini. I rossoverdi si rendono pericolosi al 56’ con una conclusione da fuori del subentrato Barbieri che non trova la porta. Sette minuti dopo è attento Tommaso Regoli nello sbrogliare con maestria una mischia. Al 75’ un infortunio mette fuori causa Vitali: difesa di Fiori in piena emergenza e risicata negli uomini. In pieno recupero sospiro di sollievo per gli ospiti quando il guardalinee annulla per fuorigioco il gol di Faraoni.

Al rientro della sosta, il Pieve Fosciana ospiterà al “Guido Angelini” i grossetani del San Donato che, forte dei suoi sette punti, è una delle cinque formazioni che insegue la capolista Pecciolese. Per quella partita Fiori cercherà di recuperare Lucchesi, Bacci, Piacentini e Pieri.