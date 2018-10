Sport



Prima sconfitta stagionale per i Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 7 ottobre 2018, 19:17

di michele masotti

1-0

Sporting Bozzano: Bedei, Benedusi, Gemignani, D’Agliano, Antoni, Romanini, Capasso, Cerri, Suallah (18’Ghiselli), Canesi e Grottino A disposizione: Stoppani, Fierro, Agostini, Checchi e Lunardi Allenatore: Stefano Maffei

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Gianluca Cassettai (82’ Coli), Alfredini, Tonelli, Manfredi, Bonini, Crudeli, Pellegrinotti, Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Vanni, Diego Orsi, Venanzi, Gori, Coiai e Ivano Orsi Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Principato di Pisa

Marcatore: 13’ Canesi

Note: Espulsi al 80’ Cerri e al 85’ Antoni

Si interrompe al “Rontani” di Bozzano la serie di risultati utili, primo turno di Coppa Toscana compresa, dei Diavoli Neri Gorfigliano. Alla formazione di Zuddas è stata fatale una rete subita in avvio, complice anche un approccio alla partita migliore da parte dei locali, al primo successo in campionato. Non è bastato un secondo tempo votato interamente all’attacco, e con i padroni di casa ridotti in nove negli ultimi minuti, per allungare l’imbattibilità del team dell’alta Garfagnana. Diavoli che scendono al terzo posto in coabitazione con il Forte dei Marmi 2015, in una classifica che vede guidare la compagnia, ancora a punteggio pieno, il solo Marginone. Consueto 4-3-3 per gli ospiti, privi ancora una volta dell’infortunato Pennucci.

Come detto, è lo Sporting Bozzano a farsi preferire nei primi quarantacinque minuti. Al 13’ Gemignani, al termine di una dirompente discesa, scocca un tiro sbilenco che si trasforma in un involontario assist per Canesi, freddo nel superare Carvajal con un tocco di punta. La reazione degli ospiti è timida: tegola per gli orange al 18’ che perdono per infortunio l’attaccante Suallah. All’incedere del 45’ Bedei viene salvato dall’incrocio dei pali su cui si infrange la bella girata di Pellegrinotti.

Il secondo tempo diventa immediatamente un perenne assedio dei Diavoli Neri all’area di rigore dei versiliesi. Nonostante la pressione degli ospiti, la formazione di Maffei si difendono con ordine senza correre alcun pericolo fino al 80’ quando Cerri finisce anzitempo sotto la doccia per proteste. Stessa sorte che tocca ad Antoni pochi minuti più tardi. Il capitano degli orange colpisce con una gomitata Bonini. Forti della duplice superiorità numerica, i ragazzi di Zuddas sfiorano il pari dapprima con un tiro di Alessandro Cassettai, poi sia Manfredi che Tonelli mancano per un soffio la deviazione vincente. Al 94’ un miracolo di Bedei sul colpo di testa di Tonelli inchioda il risultato sull’1-0 per i locali.

Dopo la sosta, i Diavoli Neri cercheranno di cogliere un pronto riscatto ospitando tra le mura amiche i massesi del Tirrenia.