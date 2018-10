Sport



Primo successo casalingo per un rimaneggiato Pieve Fosciana: Pitigliano k.o.

domenica, 21 ottobre 2018, 19:09

di michele masotti

2-1

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Sarti, Umberto Barsanti (85’ Luca Barsanti), Touray, Biagioni, Pellegrinetti (68’ Sesti), Malatesta (84’ Gioele Giusti), Odoardo Giusti, Barsotti (91’ Teani) e Alfredini A disposizione: Bertoncini, Dini, Frediani e Bravi Allenatore: Francesco Fiori

Aurora Pitigliano: Castra, Giorgi, Doganieri, Maresi, Mosci, Bernardini, Bianchi, Silvestri (80’ Bordo), Rosati, Modoli e Abis A disposizione: Nucci, Zabbalà e Lazzari Allenatore: Marco Galli

Arbitro: Matteo Cuppone di Pisa (Assistenti Enrico Reale di Carrara e Ilenia Dimilta di Pistoia)

Marcatori: 9’ Odoardo Giusti, 28’ Malatesta e 93’ Bernardini

Note: Espulso al 78’ Giorgi per proteste. Ammoniti Silvestri, Umberto Barsanti e Biagioni. Calci d’angolo 2-2. Recupero 0’ e 5’.

Prosegue il positivo avvio di stagione del neopromosso Pieve Fosciana che, privo di numerosi titolari, regola per 2-1 tra le mura amiche una coriacea Aurora Pitigliano, compagine grossetana e rappresentate di un comune che dista una manciata di chilometri con il confine dal Lazio. Bella prova di carattere, di solidità e organizzazione tattica dei ragazzi di Fiori, letali sulle situazioni da ferme e precisi nelle chiusure difensive. Il gol incassato in pieno recupero da Bernardini ha dato più pathos, di cui i locali avrebbero fatto volentieri a meno, il finale di match.

Tre punti pesanti per due motivi: uno per aver distanziato di cinque lunghezze la rivale odierna, altra neo promossa e due perché da stasera capitan Biagioni e compagini sono quarti in classifica assieme a Venturina, Cascina e Fratres Perignano, a soli due punti dai leader Forcoli e San Donato Acli. Decisamente affollata l’infermeria del Pieve Fosciana, con un reparto difensivo ridotto ai minimi termini. Sono out per infortunio Vitali (stagione finita per lui nda), Bacci, Pieri, Piacentini e Lucchesi, con Dini presente in panchina ma non in perfette condizioni. Come difensore centrale viene adattato Touray, che al triplice fischio finale sarà uno dei migliori, accanto a Biagioni. Maglia da titolare per Sarti e Pellegrinetti. Galli, tecnico di Civitavecchia, opta per un 4-3-1-2 con Medoli che agisce da tuttocampista.

Al primo affondo i biancorossi centrano subito il bersaglio. Punizione dalla trequarti di Pellegrinetti, sponda di Umberto Barsanti per Odoardo Giusti che controlla il pallone e fa secco l’esperto Castra. L’Aurora Pitigliano reagisce affidandosi alle ottime qualità di palleggio dei vari Medoli, Silvestri e Bianchini. Le punte Abis e Rosati, veloci ma non proprio dei marcantoni, passano un pomeriggio difficile contro la difesa garfagnina che concede loro pochi palloni giocabili. Al 28’ i ragazzi di Fiori raddoppiano. Altra punizione laterale da fuori, pallone in area che Malatesta trasforma in un destro di rara bellezza che fulmina l’incolpevole Castra.

La ripresa si apre con una ghiotta palla per gli ospiti con Bianchi che spedisce fuori la sfera sull’uscita di Regoli. I locali attendono le avanzate del Pitigliano per poi offendere in contropiede sfruttando la corsa di Alfredini. I ritmi del gioco, comunque, sono più bassi rispetto ai primi 45’ e la partita vive di fiammate.

In una di queste Silvestri colpisce il palo interno alla destra di Regoli con una conclusione da fuori area. Le velleità di rimonta della squadra di Galli sembrano spegnersi quando Giorgi protesta troppo animosamente nei confronti del guardalinee Reale e finisce anzitempo sotto la doccia. Partita che si avvia stancamente sino al termine quando Bernardini, nel terzo dei cinque minuti di recupero, di testa trova lo spiraglio giusto per superare Regoli e alimentare la fiammella della speranza dei suoi.

Il punteggio non cambierà e il Pieve Fosciana arriva alla difficile trasferta, sempre in terra maremmana, contro la capolista San Donato Acli con il morale a mille.