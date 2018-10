Sport



Pugilistica Lucchese, Orsi vince e convince a Bologna

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:09

Sabato sera 27 ottobre trasferta a Bologna per la Pugilistica Lucchese, sul ring del dopolavoro ferroviario di Bologna presso la palestra della Sempre Avanti sono stati impegnati tre pugili della scuderia lucchese: Maurizio Orsi che si allena a Borgo a Mozzano nella sede distaccata seguito dal tecnico Massimo Giuliano ha vinto il suo terzo incontro ( adesso 3 vinti ed 1 perso ) disputando un eccellente match contro un valido avversario come Pietro Guidetti ( Sempre Avanti Bologna ) per la categoria dei senior 69 kg , l’incontro è stato combattuto , tecnicamente anche pregevole ed ha visto Orsi proporsi sempre in attacco per tenere sempre Guidetti sotto pressione soprattutto nella terza ripresa dove il pugile di Domazzano ha messo il sigillo al verdetto vincendola in maniera chiara . Sconfitta ai punti per lo junior Lorenzo garofano che non ha demeritato visto anche il valore del suo avversario Kevin Mustafay della Boxe Le Torri Bologna , Garofano in certi attimi del match è stato troppo irruento accorciando troppo la distanza per poi trovarsi troppo vicino a Kevin che con molto mestiere poi non lo faceva lavorare , la vittoria è andata al pugile di Bologna anche se Garofano nella terza ripresa ha ottenuto risultati migliori . Garofano in questa sua prima stagione da Junior ( classe 2003 ) sta facendo la giusta esperienza nei 60 kg junior in una categoria ricca di pugili promettenti , questo lavoro inevitabilmente porta a qualche sconfitta ma serve al suo tecnico Giulio Monselesan per preparare la nuova stagione .

Ritorno sul ring per la pugile elite 2° serie Corina Babici dopo alcuni mesi di pausa dovuti ai tanti impegni lavorativi , a Bologna a vinto ai punti superando Ilaria Esposito della Boxe Le Torri Bologna : un po’ di ruggine e molti automatismi ancora da rivedere e perfezionare per Babici che non sempre è riuscita a far valere la sua maggiore tecnica contro un avversari per nulla remissiva e rinunciataria , nella terza ripresa Corina subiva anche un richiamo ufficiale per aver colpito dopo lo stop ma la vittoria finale non era in discussione anche se ci sono lacune da colmare per i prossimi impegni previsti a Montecatini Terme per il 18 Novembre e a Capannori per il 25 sempre di Novembre .Corina Babici è seguita dal tecnico Sergio Fedele e si allena a Montecatini .

Domenica pomeriggio 28 Ottobre per la finale degli 81 kg dei Campionati Toscani Assoluti 2018 Elite il pugile Marvin Ademaj che si allena a San Giuliano Terme seguito dal tecnico Michele Mostarda : la vittoria è andata al pugile Casamassima ( Pugilistica Isolotto Firenze ) che così rappresenterà la Toscana alle finali nazionali dei Campionati Assoluti negli 81 kg , una sconfitta forse anche inaspettata ma Ademaj non è riuscito a convincere i giudici dopo un match equilibrato ma condotto sottotono dal pugile di San Giuliano rispetto al suo reale valore .