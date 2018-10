Sport



Punti pesanti in palio per il Castelnuovo: al Nardini arriva lo Sporting Cecina

sabato, 27 ottobre 2018, 12:11

di simone pierotti

Domani, alle 14:30 allo stadio “Alessio Nardini”, il Castelnuovo scende in campo contro lo Sporting Cecina per la 7° giornata di campionato. Gara molto importante dato che, classifica alla mano, si tratta di uno scontro diretto per la salvezza e perché gli uomini di mister Contadini dovranno interrompere il trend negativo delle due sconfitte contro Montecatini e Camaiore. L’inizio di stagione non è stato assolutamente negativo ma i gialloblu hanno raccolto meno di quanto seminato e all’appello mancano soprattutto i punti tra le mura amiche, vedi partite contro Grosseto e Montecatini. In 6 incontri sono arrivate 4 sconfitte, di cui 2 interne, per cui domani contro la squadra di mister Brontolone, Gori e compagni sono desiderosi di ripartire.

Lo Sporting Cecina, una delle tanti nobili decadute del calcio toscano, è risalita in Eccellenza attraverso i play – off di Promozione ed ha avuto un impatto buono con la nuova categoria. 7 punti in 6 gare, tutti conquistati sul proprio terreno, che sarà lo stadio di Venturina per tutta la stagione, in attesa dei lavori di ristrutturazione del vecchio e storico impianto. In trasferta il ruolino di marcia dei labronici non è dei migliori, con sconfitte a Camaiore e Vorno. Eppure il Cecina è squadra da prendere con le molle, con alcuni acquisti di qualità ed esperienza. Sono arrivati Zoppi dal Grosseto, Pellegrini, Ghelardoni e Taraj dal Cenaia, Degl’Innocenti ex Pisa e il centravanti Mirko Bigazzi, gradito ritorno in maglia rossoblu con un buon bagaglio tra i professionisti.

Non sarà facile per il Castelnuovo sfondare la resistenza avversaria ma la squadra si è preparata bene tutta la settimana e potrà contare sull’apporto del pubblico amico.