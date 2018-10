Sport



Punto sulla giornata di terza categoria: Borgo a Mozzano, Coreglia e Gallicano a punteggio pieno

sabato, 6 ottobre 2018, 18:47

di lorenzo fiori

Nella seconda giornata, piovosa, del campionato di terza categoria girone B continua l'ottimo cammino del Gallicano, del Coreglia e del Borgo a Mozzano. Un punto, invece, per Atletico Castiglione, New Team e Filecchio e zero per la Virtus Robur Castelnuovo.

Passiamo ora ad analizzare le partite delle nostre sette squadre nostrane.

Iniziamo dal derby di giornata fra Atletico Castiglione e New Team finito con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Zarrella, al 83', e Gemma al 95'. Per i locali assente Federico Tagliasacchi e partiti dalla panchina gli acciaccati Pucci e Panzani.

Continuiamo con il Filecchio di mister Bonini, oggi privo di Notini, Massimo Cardosi, Paolini e l'acciaccato Passini, che ha impattato 1-1 contro la Morianese. In rete Cecchini, al 50', e pareggio degli ospiti a cinque minuti dal termine della sfida.

Brutta e pesante sconfitta per la Virtus Robur Castelnuovo, priva di Evangelisti Bakare e Alpha, contro lo Spianate Calcio. Risultato finale 2-7. Per i locali a segno Hudu e Camara (su rigore) e per gli ospiti Quaterna, Moriconi (due rigori), Bocciardi, Agatiello e Fontanelli.

Concludiamo con le tre squadre prime in classifica e a punteggio pieno: Borgo a Mozzano, Coreglia e Gallicano.

Per il Borgo a Mozzano, privo di Fati, Lunardi, Carrari, Massei e Sichi, pesante vittoria casalinga contro la Ligacutiglianese per 7-0. A segno Francesco Amidei, 2 Bertolozzi, Ceccherelli, Ferrarini e 2 Chiocchetti.

Per il Coreglia, privo di Andrea Gonnella, Cavani, Bonelli e Casci Filippo, grande vittoria esterna, in quel di San Vito, per 0-2 grazie alle reti di Pierantoni, al 57', e Biagiotti al 94'.

Per il Gallicano, privo di Maiorano, altra grande vittoria sul campo del San Lorenzo per 1-2. Reti di Franchi su rigore al 30', di Taddei al 78' e rigore degli ospiti al 89' che accorcia le distanze.

A seguire, nella foto, potrete leggere la classifica completa.