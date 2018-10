Sport



River Pieve raggiunto in zona cesarini dallo Sporting Bozzano

domenica, 28 ottobre 2018, 23:11

di michele masotti

1-1

Sporting Bozzano: Bedei (Stoppani), D’Agliano, Gemignani, Bertoneri (59’ Agostini), Romanini, Signorini, Capasso (85’ Fierro), Grottino (71’ Tesi), Suallah, Canesi e Ghiselli (90’ Checchi) A disposizione: Benedusi e Lunardi Allenatore: Stefano Maffei

River Pieve: Nicola Papeschi, Giannotti, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti (69’ Vitelli), Catalini, Stefano Pioli, Di Salvatore (85’ Matteo Papeschi) e Friz A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Maggi, Condè, Diego Pioli, Lorenzo Micchi e Haoudi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Avelardi di Livorno

Marcatori: 51’ Di Salvatore e 87’ Gemignani

Note: Espulso al 71’ Stoppani

Sfuma nel finale a Bozzano la seconda vittoria del proprio campionato per il River Pieve. Alla terza partita in una settimana, mercoledì scorso i ragazzi di Edoardo Micchi avevano giocato e vinto in Coppa Toscana sul sintetico di Capezzano, i biancorossi si portano a sei punti in classifica ma rimangono con l’amaro in bocca per non aver chiuso i conti prima della beffa quando stavano scorrendo sul match i titoli di coda.

Bozzano che sposa pienamente il concetto di linea verde: sono ben sette i fuoriquota che Maffei schiera dal primo minuto. Le sorti dell’attacco versiliese poggiano sulle spalle di Suallah. Il River Pieve, dal canto suo, arriva alla terza partita di questa settimana rinfrancato nel morale dalla qualificazione agli ottavi di Coppa Toscana dopo il blitz di Capezzano. 3-5-2 per gli ospiti con Stefano Pioli e Di Salvatore ad agire come riferimenti offensivi e Satti pronto a sfrecciare sull’esterno. Dopo qualche settimana di stop torna a disposizione di Edoardo Micchi l’attaccante Haoudi.

Prima frazione di marca River, con Tolaini che chiama alla bella parata Bedei. La partita del giovane estremo difensore dura solo 25’ poiché un infortunio lo costringe alla resa. Gli altri tentativi dei biancorossi non creano particolari insidie al subentrato Stoppani. In avvio di ripresa ci pensa Di Salvatore con un preciso calcio di punizione a rompere l’equilibrio nel punteggio. La strada sembra mettersi ulteriormente in discesa per il River al 71’. Stoppani tocca il pallone con le mani fuori per salvare la porta sul pallonetto. Punizione e rosso diretto, con lo Sporting Bozzano costretto a schierare tra i pali un giocatore di movimento. A tre minuti dallo scoccare del novantesimo i padroni trovano l’insperato pareggio grazie a Gemignani che di testa anticipa sul corner battuto da Tesi.

La settima giornata vedrà Sporting Bozzano e River Pieve impegnati in altrettanti derby. Gli orange giocheranno al “Rontani”, ma come squadra fuori casa, contro la Torrelaghese, mentre i “millionarios” della Garfagnana sfideranno i Diavoli Neri Gorfigliano.