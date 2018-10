Sport



Rudy Michelini al Due Valli con ambizioni di podio

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:42

Giusto il tempo di concludere i festeggiamenti per la vittoria del Rally Città di Pistoia, questo fine settimana, e Rudy Michelini torna al volante della fida Skoda Fabia R5 di PA Racing gommata Pirelli per affrontare, in provincia di Verona, il Rally due Valli, gara conclusiva della stagione che decreterà i vincitori del Campionato Italiano e della serie Tricolore dedicata all'Asfalto (CIRA).



Si tratta di un appuntamento particolarmente delicato per il portacolori della scuderia Movisport – sempre affiancato da Michele Perna alle note – che punta a consolidare e auspicabilmente migliorare la propria posizione finale nella classifica assoluta CIRA, in cui attualmente occupa il terzo posto.



Non sarà un compito facile per il pilota toscano, visto che non ha mai disputato questa gara in precedenza e non mancano gli avversari di valore - e con più esperienza del percorso - ma il "riscaldamento" e la vittoria al Città di Pistoia hanno certo contribuito a rinforzare la forma fisica e il morale.



"Siamo contenti di arrivare alla gara preparati e motivati dopo il successo di Pistoia – spiega Michelini – ma sappiamo che sarà una gara davvero impegnativa visto che si decideranno i risultati della stagione e noi, a differenza degli avversari, la affrontiamo per la prima volta. Sarà fondamentale - aggiunge ancora Rudy - essere molto rapidi nell'interpretare le prove durante le ricognizioni e molto intelligenti nella gestione della gara. Siamo contenti del feeling raggiunto con la vettura e, anche grazie all'aiuto esperto del nostro team PA Racing e di Pirelli, daremo il massimo per puntare a un risultato di spicco."



Il 36° Rally Due Valli prenderà il via venerdì 12 ottobre alle 14:01 dal Parco Assistenza di Veronafiere per poi disputare subito il doppio passaggio sulla "Erbezzo", la prova più lunga del percorso (22,43 km), e la speciale spettacolo "Città di Verona – Alfa Romeo Girelli", dove i piloti si confronteranno in una sfida uno contro uno.



Sabato 13 ottobre il programma prevede un giro di quattro prove speciali da ripetersi due volte, per concludersi con la cerimonia di premiazione a Piazza Bra a partire dalle 19:00.