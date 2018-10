Sport



Rudy Michelini, terzo successo al Città di Pistoia

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:52

Rudy Michelini ha vinto il 39° Rally Città di Pistoia per la terza volta in carriera, dopo le ultime partecipazioni nel 2014 e 2015, dominando la gara sin dalla prima prova speciale e iscrivendosi così come il pilota più vincente nell'albo d'oro della classica competizione pistoiese.



Il pilota toscano, navigato dall'ottimo Michele Perna, ha condotto al gradino più alto del podio la Skoda Fabia R5 di PA Racing gommata Pirelli con una prestazione solida, senza incertezze ma senza eccessi, tenendo conto delle condizioni meteo molto variabili e insidiose, soprattutto nella prima parte di gara.



Così l'alfiere della scuderia Movisport, autore di quattro scratch alternati a quattro seconde posizioni nelle otto prove speciali in programma, non ha mai ceduto la leadership della gara distanziando con buon margine di sicurezza i tentativi di rimonta degli avversari più veloci.



Un successo tanto più importante quello di Pistoia considerata l'assenza di Michelini dalle competizioni da oltre due mesi, dopo la vittoria nel Coppa di Città di Lucca a fine luglio e quella immediatamente precedente al Coppa Ville Lucchesi Storico, e che segna quindi il terzo alloro stagionale 2018.



Un ottimo modo per prepararsi alla prossima - ancora più impegnativa - trasferta al Rally Due Valli, che nel fine settimana rappresenterà l'appuntamento conclusivo del Campionato Italiano e della serie tricolore dedicata all'Asfalto, in cui Michelini punta decisamente a un posto sul podio.



"Il Città di Pistoia è una gara quasi di casa, che mi piace molto anche se non ci correvo più dal 2015 - commenta Michelini. - Quest'anno il meteo così mutevole ha reso ancora più impegnative delle prove speciali già molto tecniche - prosegue Rudy - e ha innalzato parecchio il livello della competizione. Quindi una vittoria con grande soddisfazione, oltre che di grande utilità visto che mi sono iscritto alla gara soprattutto come allenamento per il Due Valli: il fatto di aver provato in gara tutte le possibili condizioni di asfalto, con variazioni repentine dall'asciutto al bagnato, dal misto al fangoso, è stato sicuramente un riscaldamento importante in vista del prossimo impegno, in cui vogliamo fare bene. A questo risultato hanno sicuramente contribuito tanto l'esperienza del mio team, PA Racing, e di Pirelli,che ringrazio sempre per l'aiuto prezioso."



Poco tempo per riposarsi, dunque, perché Rudy Michelini e Michele Perna dovranno presto rimettersi in tuta e casco e prendere il via al Rally Due Valli, in programma il prossimo 12 e 13 Ottobre.