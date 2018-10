Sport



Salto in alto, inarrivabile la barghigiana Idea Pieroni

martedì, 2 ottobre 2018, 17:12

Weekend denso di emozioni per le squadre allievi ed allieve della Atletica Virtus CR Lucca che inanellano una lunga serie di ottime prestazioni individuali alla finale di serie B del campionato italiano di società su pista di categoria, mancando purtroppo per una spicciolata di punti l’accesso al podio. Quarta posizione finale infatti per il team femminile che, pur dovendo fare i conti con assenze pesanti, riesce ad esprimere prestazioni di qualità in tutte le discipline, mentre grande sorpresa per l’ottimo risultato della squadra allievi che, partendo dal dodicesimo gradino ottenuto nella fase di qualificazione, riesce a scalare la classifica fino alla quinta posizione. Un bilancio totalmente positivo, per quanto venato da una punta di amarezza per il mancato podio, che rende l’idea dell’ottimo livello tecnico mantenuto in quasi tutte le discipline dagli atleti in biancoceleste, che quando non sono stati protagonisti delle gare si sono quasi sempre presentati in pista come l’avversario da battere per accedere alle prime posizioni della classifica.



Inarrivabile per le avversarie Idea Pieroni, saltatrice barghigiana di calibro internazionale che con il risultato tecnico di 1,74m sbaraglia la concorrenza aggiudicandosi con facilità la prima posizione nel salto in alto. Ottimo anche il reparto di lanci femminile con Asia Salerno che fa incetta di punti portandosi a casa la prima posizione sia nel lancio del giavellotto (39,40m la distanza raggiunta dall’attrezzo) che nel lancio del disco (che arriva a 34,02m al quarto tentativo), mentre Daiana Parducci difende bene i colori sociali nel lancio del peso (9,49m il risultato finale, valido per la quarta posizione) e nel lancio del martello (che atterra a 28,06m pizzando l’atleta in sesta posizione).



Ottima anche Federica Masoni che spinge la squadra in alto vincendo i 400 metri ad ostacoli in 1’10’’41 e arriva in seconda posizione sui 400 metri piani, portati a termine sotto la soglia del minuto, mentre sui 100 e i 200 metri si è sentita la assenza pesantissima di Martina Bertella, sostituita generosamente dalla compagna di squadra Giulia Pierotti che ha fatto del suo meglio per difendere i colori sociali non riuscendo però a superare la metà classifica. Altrettanta dedizione alla squadra è stata dimostrata da Clarice Gigli che negli 800 metri strappa una ottima quinta posizione in una gara molto tattica portata a termine in 2’29’’51, così come Chiara Solinas, prestatasi a competere in una disciplina per lei non ottimale come i 2000 metri siepi raggiungendo comunque la sesta posizione nella classifica finale, eguagliando il team della staffetta 4x400 (con la line-up Masoni-Gigli-Solinas-Caporale) e 4x100 (solo ottava la squadra Nerli-Fontana-Pierotti-Naldi).



Ultima medaglia per il team femminile viene dal salto in lungo dove Cecilia Naldi vola a 4,88 metri con un leggero vento in opposizione andando a conquistare la medaglia di bronzo, mentre Elisa Fontana pur non superando la nona posizione nel salto triplo ottiene uno stupendo personal best superando il suo precedente primato di oltre 50 centimetri. La squadra allievi viene invece trainata dal reparto corse, dove Mattia Paterni e Dario Fazzi conquistano le uniche medaglie individuali: doppio argento per Paterni che brilla sui percorsi ad ostacoli portando a termine i 110 metri in 15’’35 e i 400 metri in 1’00’’88, mentre Fazzi sale sulla seconda posizione del podio sui 1500 metri piani (terminati in 4’21’’42) e si guadagna il bronzo negli 800 metri ( 2’03’’91 il tempo al traguardo). Ottima anche la prestazione della staffetta 4x100 che con la formazione Paterni-Vigorito-Galeotti-Cordoni sale sul secondo gradino del podio, mentre nella composizione Bonini-Fazzi-Cordoni-Galeotti sui 4x400 non riesce a superare la quarta posizione, così come Andrea Zanini nel salto in alto (1,70m il risultato tecnico per lui) e Francesco Cordoni sui 100 metri (portati a termine in 11’’09). Un nuovo personal best viene registrato nel lancio del giavellotto da Sebastian Giunta che con la distanza di 27,26m supera di oltre 5 metri il suo record precedente e va a guadagnarsi la sesta posizione, concorrendo poi anche nel lancio del disco in sostituzione di Jacopo Rossi. Grande generosità nei lanci anche da parte di Pietro Minutelli, specialista in corsa prestatosi a concorrere nel lancio del peso e del martello per portare punti alla squadra, terminando entrambe le gare in ottava posizione e contribuendo all’ottimo piazzamento di squadra al meglio delle proprie possibilità.