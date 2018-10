Sport



Torna "Il Ciocchetto", rally natalizio per antonomasia

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:29

Puntuale come tutti gli anni, sotto l’albero di Natale, i rallisti ritroveranno Il Ciocchetto Rally Event. Che si ripropone, per la ventisettesima volta nella sua storia, quest’anno nella data del 22 e 23 dicembre. Un curriculum lungo e prestigioso, quello del rally natalizio per antonomasia, primo a “osare” una data inconsueta nel calendario rallistico, quello della settimana che precede il 25 dicembre, divenuta nel tempo affollata di altre manifestazioni. Ma “Il Ciocchetto” rimane “Il Ciocchetto”. E gli organizzatori di OSE, fedeli all’input iniziale dell’inventore dell’evento, il geniale “Icio” Perissinot, alla cui memoria la gara è intitolata e che realizzò al Ciocco qualcosa di assolutamente inedito e divertente, cercano e sperimentano, proseguendo nella linea del compianto, grande amico e navigatore, soluzioni sempre nuove e originali. Tanto che la gara è stata inserita nelle “attività sperimentali” della Federazione e si chiama oggi Il Ciocchetto Rally Event.

Il Ciocchetto 2018: due tappe e tredici prove speciali. Non c'è più il "master".

Le tradizionali luci natalizie della tenuta Il Ciocco accoglieranno un’edizione de Il Ciocchetto Rally Event che propone una struttura rinnovata, rispetto alle ultime edizioni. Non ci sarà più il “Master Ciocchetto”, conclusione dell’evento, sostituito, in chiusura delle due tappe del sabato e della domenica, da una Super Prova Speciale, che verrà disputata da tutti gli equipaggi in gara. A queste due “super-prove”, si aggiungono tre speciali da ripetere in tappa 1 e altre tre, diverse, ancora da percorrere due volte, in tappa 2.

Partenza del Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 dal Ciocco, con arrivo alle ore 19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 13.45.

Il Ciocchetto Rally Event è aperto alle vetture moderne e alle macchine storiche.

Lo spirito del "Ciocchetto".

Lo spirito rimane quello di organizzare un evento che, a fine stagione, si corra per il gusto di guidare, nelle impegnative, seppur brevi, prove speciali disegnate all’interno della natura suggestiva e avvolgente della tenuta Il Ciocco. Con una location di classe come il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, cornice ideale per lo scambio di auguri e per l’incontro della gente del rally. Proprio come aveva voluto “Icio” Perissinot, in quel lontano 1992, in una prima edizione ricca di tanti fuoriclasse, delle prime macchine con decorazioni natalizie e di sana goliardia…