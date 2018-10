Sport



Tornano alla vittoria i Diavoli Neri, corsari in quel di Orentano

domenica, 28 ottobre 2018, 20:45

di michele masotti

0-1

Orentano: Guidi, Rugani, Degl’Innocenti, Montorzi, Ricci, Pardossi, Cirillo, Cecchi, Lo Souleymane, Franchini e Campus A disposizione: Ramacciotti, Menichelli, Tiberi, Casini, Mainardi, Centoni e Ruglioni Allenatore: Claudio Capioni

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Diego Orsi, Gianluca Cassettai, Venanzi, Tonelli, Manfredi, Bonini, Alfredini (92’ Coli), Pellegrinotti (80’ Crudeli), Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Vanni, Gori, Pennucci, Ivano Orsi e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Festa di Carrara

Marcatore: 55’ Pellegrinotti

Prezioso blitz esterno dei Diavoli Neri Gorfigliano che interrompono la mini striscia negativa e tornano al quinto posto di una classifica guidata dalla matricola Forte dei Marmi. Non era facile passare sul terreno di gioco di un Orentano che, sebbene sia invischiato nelle sabbie mobili del torneo, in casa non aveva mai perso prima di oggi. A fare la differenza in 90’ piuttosto equilibrati è stato un guizzo del centravanti garfagnino Pellegrinotti, il più lesto di tutti a tramutare in rete una respinta non impeccabile del numero uno di mister Capioni.

La compagine dell’alta Garfagnana, priva di Della Croce ma con Pennucci che torna a disposizione di Zuddas, scende ad Orentano per interrompere la striscia negativa che, tra campionato e coppa, è salita a quota tre match. Per riuscire nell’intento il tecnico ospite cala il tridente Bonini-Pellegrinotti-Morelli.

Primi quarantacinque minuti nei quali è l’Orentano a farsi preferire sul piano della manovra ma di vere e proprie palle gol, né da una parte che dall’altra, nemmeno l’ombra. Diversa musica nella ripresa. Al 55’ i Diavoli trovano quello che si rivelerà il gol partita. Guidi respinge corto una conclusione di capitan Gianluca Cassettai e per Pellegrinotti è un gioco da ragazzi spingere in rete la sfera nella porta sguarnita. L’Orentano, complice una classifica sin ad ora deficitaria, non ci sta a perdere tra le mura amiche. Al minuto numero settanta ci vuole un prodigioso intervento di Carvajal per negare l’1-1 a Montorzi.

Diavoli Neri che si difendono bene dai furiosi assalti dell’Orentano, difettando nell’ultimo passaggio per concretizzare al meglio un paio di contropiedi che avrebbero potuto chiudere anzitempo la contesa.

Nella settima giornata i Diavoli Neri Gorfigliano saranno di scena al “Nardini” di Castelnuovo per il sentito derby contro il River Pieve, un match dal sapore speciale per mister Zuddas.