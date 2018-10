Trofeo 5 Frantoi, trionfa Mugno (Orecchiella)

Altri articoli in Sport

domenica, 21 ottobre 2018, 20:14

Immeritato passo falso casalingo per i Diavoli Neri. Il Tirrenia ottiene il primo successo del suo torneo sfruttando l’unico tiro fatto verso la porta di Carvajal e ringraziando le parate di Belloni

domenica, 21 ottobre 2018, 20:11

Allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo River Pieve e Capezzano hanno dato vita una divertente partita che si è risolta con due reti, una per parte, nel giro di un minuto quando il match stava entrando nella fase finale

domenica, 21 ottobre 2018, 19:16

Questa mattina si sono disputati a Foligno i campionati italiani di mezza maratona, assoluti e Juniores. Straordinaria prestazione per il portacolori del G.S. Orecchiella Garfagnana Girma Castelli che si è classificato 4° assoluto nella categoria Juniores

domenica, 21 ottobre 2018, 19:12

Pareggio in rimonta per gli uomini di De Luca che, dopo il doppio svantaggio del primo tempo per opera di Montanelli, raggiungono il 2-2 grazie alle reti di Lorenzo Marigliani (quarto in cinque partite) e De Vivo

domenica, 21 ottobre 2018, 19:09

Prosegue il positivo avvio di stagione del neopromosso Pieve Fosciana che, privo di numerosi titolari, regola per 2-1 tra le mura amiche una coriacea Aurora Pitigliano, compagine grossetana e rappresentate di un comune che dista una manciata di chilometri con il confine dal Lazio

domenica, 21 ottobre 2018, 19:05

Clamorosa batosta per il Castelnuovo sul campo del Camaiore che cala un poker che fa molto male ai gialloblu. Ci si aspettava molto da una partita che doveva riscattare la sfortunata prova contro il Montecatini, in quello che rappresentava uno scontro diretto per la salvezza, invece sono bastati dieci minuti...