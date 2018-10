Sport



U.I.S.P.: Edoardo Micchi trascina con un poker il Poggio. Insegue il Camporgiano

domenica, 28 ottobre 2018, 12:14

di simone pierotti

Sesta giornata ricca di reti per il campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana. In cima alla classifica prosegue la marcia inarrestabile del Capriola Poggio. Opposta alla rivelazione United Colours, sono addirittura gli ospiti a passare in vantaggio grazie ad Agiede. La gara sembra complicata per i padroni di casa ma gli ospiti restano in dieci per un’espulsione e l’inerzia del match cambia diametralmente. Si scatena l’attacco atomico del Poggio con un Edoardo Micchi consueto bomber che mette a segno un poker di reti e “magic box” Riccardo Serani che sforna assist al bacio, ben 3, oltre ad un gol; l’altra rete viene realizzata da Federico Del Giudice. Replica il Camporgiano che mantiene saldo il secondo posto superando 2-1 il Cerretoli grazie ai gol di Maico Tolaini e Daniele Fasano, mentre per gli ospiti va in rete Yari Da Prato. Al terzo posto un terzetto di squadre. Il Casciana Cascianella, al termine di un match dalle infinite emozioni, supera 4-3 il Baston Villa: segnano Riccardo Magazzini con una doppietta, Nicolò Bertoncini e Benvenuti; per gli ospiti in rete Paolo Ferrando con una doppietta e Paolo Lemmi. Colpaccio del Lokomotiv che conquista tre punti importanti sul campo degli Amatori Cascio grazie alle reti di Romei e Kongne, mentre per i locali segna Bertoncini. Pareggio per il Cerageto Mojito 2-2 contro il Mgs City: segnano Rossi e Gervasi, e Alessandro Davini con una doppietta. Risalgono la classifica i Diavoli Rossi Filicaia che battono 4-1 gli Amatori Vicas (reti di Pioli, Bonini, Mori e Bandini, rete della bandiera per gli ospiti di Riccardo Casotti).