U.I.S.P. Garfagnana: Poggio ancora in testa, ma Camporgiano e Cerageto promettono scintille

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:19

di simone pierotti

Campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana nel segno dell’equilibrio e con qualche sorpresa. A punteggio pieno Capriola Poggio e Camporgiano (ma una gara in meno). Novità assoluta nella lotta al vertice il Cerageto Mojito. La gara più attesa metteva di fronte il Poggio con il Casciana Cascianella: hanno vinto i padroni di casa al termine di una partita tirata, risolta da una coppia del gol che sta nascendo, Edoardo Micchi e Riccardo Serani. Per gli ospiti in gol Federico Benvenuti. Terza vittoria in tre incontri per il Camporgiano che supera 3-0 gli Amatori Vicas grazie alla reti di Andrea Rossi, Luca Santi e Maico Tolaini. Perde punti preziosi il Baston Villa ma non era facile superare il MGS City: finisce 2-2, grazie ai gol di Davide Di Bartolomeo e Paolo Ferrando, e la doppietta di Gianluca Billi. Interessante confronto tra Amatori Cascio e Cerretoli ed equo pareggio 1-1 (reti di Riccardo Contadini e Lorenzo Berti). Terza vittoria stagionale per il Cerageto Mojito che stoppa i promettenti United Colours 3-1: reti di Domenico De Luca, Julio Cesar Rossi e Luca Turrini, mentre gli ospiti ancora a segno Giancarlo Marchione. Prezioso successo esterno del Lokomotiv che passa 1-0 sul campo del Corfino grazie alla rete di Stefano Bechelli. Primo punto stagione per l’Unione 2018 che blocca sull’1-1 i Diavoli Rossi Filicaia (reti di Gabriele Bonini e Massimiliano Fabbri).