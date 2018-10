Sport



U.I.S.P.: la prima fuga è del Capriola Poggio, è festa grande per lo United Colours

martedì, 23 ottobre 2018, 15:27

Prima fuga dell’anno nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana con il Capriola Poggio che vola: en-plein, 5 vittorie su 5. Nell’ultimo turno importante vittoria sul difficile campo del Baston Villa per 2-0 grazie alle reti di Federico Del Giudice e del bomber Edoardo Micchi. La grande sorpresa arriva da Pontecosi dove la matricola terribile United Colours supera 2-1 il Camporgiano, festeggiando così il primo storico successo: in rete Mustapha Ceesay e Omar Jammeh, per gli ospiti segna Maico Tolaini. Spreca un’occasione d’oro per salire al secondo posto il Cerageto Mojito, fermato sull’1-1 dall’Unione 2018 (reti di Luca Torre e Luca Turrini). Altro pareggio (1-1) tra Casciana Cascianella e Amatori Cascio, in virtù delle reti di Alessandro Mori e Daniele Cecchi. Frizzante 2-2 tra Cerretoli e Diavoli Rossi Filicaia: per i padroni di casa segnano Stefano Dini e Yari Da Prato, per gli ospiti doppietta di Nicola Bandini. Non va oltre il pari interno, a reti bianche il Lokomotiv, fermato da un arcigno Mgs City. Punti preziosi per il Corfino che vince sul campo degli Amatori Vicas 2-0 grazie alla doppietta di Simone Lemmi.