U.I.S.P.: solo il Poggio a punteggio pieno. Sale il Baston Villa

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:09

di simone pierotti

Dopo tre giornate una sola squadra rimane a punteggio pieno, anche se c’è da completare il programma. Il Capriola Poggio svolge il proprio compito in trasferta mentre Cascio e Casciana non vanno oltre il pareggio. Non si è giocato il derby tra Diavoli Rossi Filicaia e Camporgiano per il grave lutto che ha colpito la società di casa.

Il Casciana Cascianella non è riuscito a scardinare la difesa del Cerretoli che centra, così, il primo punto stagionale (0-0). Spettacolo e gol nella gara tra Corfino e Amatori Cascio (3-3), grazie ai gol di Claudio Angelini, la doppietta di Giovanni Giorgi, la doppietta di Daniele Cecchi e la rete di Tommaso Vangi. Il Lokomotiv supera il Cerageto Mojito, protagonista di un buon avvio di campionato, con un gol di Giuliano Corsi. Secondo punto per la “matricola” United Colours (2-2) che rimonta in trasferta il MGS City: dopo il 2-0 dei locali firmato da Manuel Tinucci e un autogol, gli ospiti rimontano grazie alle reti di Sulayman Jadama e l’immenso Giancarlo Marchionne. Vince 2-0 il Capriola Poggio sul campo dell’Unione 2008 grazie a due firme d’eccezione nel tabellino marcatori, l’eterno bomber Edoardo Micchi e “magic box” Riccardo Serani. Bella vittoria per il Baston Villa che passa 6-2 sul campo degli Amatori Vicas grazie alle doppiette di Davide Di Bartolomeo, Paolo Ferrando e Simone Romei, mentre per i padroni di casa segnano Gabriel Osvaldo Borghesi e Mattia Mastromattei.