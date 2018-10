Sport



Un cinico Tirrenia costringe alla sconfitta interna i Diavoli Neri

domenica, 21 ottobre 2018, 20:14

di michele masotti

0-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Diego Orsi (Morelli), Gianluca Cassettai, Coli (Della Croce), Tonelli, Luca Manfredi, Bonini, Crudeli, Pellegrinotti, Alessandro Cassettai e Alfredini A disposizione: Vanni, Ivano Orsi, Coiaia, Gori, Fabio Orsi e Davini Allenatore: Gabriele Zuddas

Tirrenia: Belloni, Rossi, Russo, Menchini, Grassi, Guglielmi, Alessio Manfredi, Carducci, Da Prato, Venturini e Petrocchi A disposizione: Ridolfi, Pucci, Marinari e Marin Allenatore: Dario Martinelli

Marcatore: 18’ Da Prato

Immeritato passo falso casalingo per i Diavoli Neri. Il Tirrenia ottiene il primo successo del suo torneo sfruttando l’unico tiro fatto verso la porta di Carvajal e ringraziando le parate di Belloni. Tanto rammarico per la squadra di Zuddas a cui è mancato soltanto il gol per non incappare nella seconda sconfitta di fila dopo quella di Bozzano. Cassettai e compagni restano al sesto posto mentre i gialloblù non sono più il fanalino di coda di questo girone A.

Incontro che inizia con una fase di studio che viene rotta al 18’ dal vantaggio del Tirrenia. Da Prato è abile nell’approfittare di un malinteso tra Crudeli e Cassetai e nel superare con un diagonale imprendibile Carvajal. La reazione dei Diavoli Neri non tarda ad arrivare. Sugli sviluppi di un corner la sfera giunge a Diego Orsi che però manda alto sopra la traversa. Al 25’ Belloni si guadagna gli applausi del pubblico ospite respingendo un tiro di Pellegrinotti. Le occasioni per la squadra di Zuddas si moltiplicano e Alfredini, tutto solo davanti al portiere dopo una conclusione sbagliata da Pellegrinotti, cerca la via della rete con un colpo di testa senza però trovarla. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per segnalare una mischia in area massese e culminata con una debole soluzione di Crudeli.

Anche il secondo tempo diventa immediatamente un assalto dei locali all’area di rigore dei ragazzi di Martinelli. Sono tante le occasioni create ma non concretizzate dai Diavoli. Zuddas si gioca le carte Morelli e Della Croce. Proprio su un bel cross di quest’ultimo per un soffio né Alfredini né Pellegrinotti arrivano all’appuntamento con la deviazione vincente. Morelli, dopo la respinta di Belloni su un suo primo tentativo, spara alto il tap-in. Nel finale Manfredi per poco non trova il punto del pareggio che sarebbe stato strameritato per i locali.

Diavoli Neri che cercheranno di riscattarsi in Coppa Toscana mercoledì quando riceveranno la visita dell’ambizioso Don Bosco Fossone.