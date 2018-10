Un mese di corse e risultati per il Gruppo Marciatori Barga

Altri articoli in Sport

lunedì, 29 ottobre 2018, 21:08

Fari puntati sul campionato amatoriale A.I.C.S. che comprende diverse squadre della Valle del Serchio nelle sue quattro categorie. In 4° serie, dopo l’ottima stagione di esordio, prova il salto di categoria il Castelnuovo

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:29

Ancora un fine settimane di successi per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana. Imbattibile Annalaura Mugno nella gara “di casa”, il Trofeo Le Panche di Firenze: per lei un nuovo, ennesimo, successo

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:09

Sabato sera 27 ottobre trasferta a Bologna per la Pugilistica Lucchese, sul ring del dopolavoro ferroviario di Bologna presso la palestra della Sempre Avanti sono stati impegnati tre pugili della scuderia lucchese tra cui Maurizio Orsi che si allena a Borgo a Mozzano

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:04

Weekend per il GP Parco Alpi Apuane aperto sabato 27 settembre, a Castelnuovo, con la “Stracastelnuovo”. Come sempre organizzata alla perfezione dallo staff del presidente Graziano Poli, la giornata sportiva è iniziata con la gara per gli atleti veterani e femmine

lunedì, 29 ottobre 2018, 11:15

Il giovane lucchese alla sua prima gara su terra ed affiancato per la prima volta da Andrea Cecchi ha finito la gara, avversata dal maltempo, in seconda posizione di classe R2, ritrovando la Peugeot 208

lunedì, 29 ottobre 2018, 08:41

Scoppiettante inizio di campionato della prima squadra del Volley Barga Coppo Team nel derby contro la compagine della Pallavolo Garfagnana. Terza vittoria di fila invece per la compagine Under 16 che si scontra in quel di Pietrasanta contro la V.P. Volley