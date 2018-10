Sport



Una partita benefica per ricordare Yuri Micchi

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:55

La figura del dottor Yuri Micchi, il giovane medico scomparso prematuramente, sarà ricordata con un grande evento programmato per sabato 13 ottobre allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana. E’ stata organizzata dagli amici di Yuri ed in collaborazione con la società dell’U.S. Castelnuovo, squadra che il medico seguiva con grande passione, e con il patrocinio del comune, una partita di beneficenza tra una rappresentativa di “Glorie Gialloblu” e una rappresentativa di politici ed amministratori della Valle del Serchio. Inizio gara ore 18.

Sarà un evento per ricordare un amico di tutti e l’occasione per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto delle colonnine / contenitori per i defibrillatori da far installare, ed intitolare alla sua memoria, sia allo stadio “Alessio Nardini” che al campo “Comunale Vecchio”.

Le due formazioni sono in via di ufficializzazione ma sono già diversi i personaggi che hanno confermato la propria presenza: tra i calciatori ci saranno Edoardo Micchi, capitano del team delle Vecchie Glorie, Luigi Grassi, Riccardo Contadini, Daniele Compagnone e tanti altri ancora in attività. Tra i politici del territorio vestiranno maglietta e pantaloncini il senatore Andrea Marcucci, il presidente del’Unione dei Comuni Nicola Poli, i sindaco Mario Puppa e Andrea Tagliasacchi.