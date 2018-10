Volley Barga si impone nel derby contro Pallavolo Garfagnana

Altri articoli in Sport

domenica, 28 ottobre 2018, 23:11

Alla terza partita in una settimana, mercoledì scorso i ragazzi di Edoardo Micchi avevano giocato e vinto in Coppa Toscana sul sintetico di Capezzano, i biancorossi si portano a sei punti in classifica ma rimangono con l’amaro in bocca per non aver chiuso i conti prima della beffa quando stavano...

domenica, 28 ottobre 2018, 21:49

Il Pieve Fosciana conclude il trittico di partite contro formazioni maremmane cedendo di misura in casa del San Donato Acli, leader di questo girone C insieme al Forcoli. Come spesso accade in una partita equilibrata, la differenza è stata fatta da un calcio piazzato, arma tattica della quale in diverse...

domenica, 28 ottobre 2018, 20:45

Prezioso blitz esterno dei Diavoli Neri Gorfigliano che interrompono la mini striscia negativa e tornano al quinto posto di una classifica guidata dalla matricola Forte dei Marmi. Non era facile passare sul terreno di gioco di un Orentano che, sebbene sia invischiato nelle sabbie mobili del torneo, in casa non...

domenica, 28 ottobre 2018, 20:28

L'atleta quarratino Nicolò Chiti ha preceduto di 2'' Alessandro Calzolari (Runcard) e di 39'' Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana). Nella categoria donne assolute terzo posto per Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana)

domenica, 28 ottobre 2018, 20:23

Settimana da nove punti per il GhiviBorgo, corsaro a Sangimignano e sempre più lanciato verso un campionato di vertice. Guido Pagliuca continua a predicare umiltà ma il modo in cui i suoi ragazzi hanno gestito le energie e la gara è un chiaro sintomo di un gruppo che sta studiando...

domenica, 28 ottobre 2018, 19:25

Dopo due risultati utili consecutivi torna alla sconfitta la squadra guidata da mister De Luca precipitando in classifica ed entrando in piena zona play-out. Dall'altra parte vittoria di fondamentale importanza per il Luccasette che raggiunge quota quattro punti, uno in meno del Pontecosi