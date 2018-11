Al Nardini arriva la Cuoiopelli degli ex Cipolli e Francesconi

Altri articoli in Sport

venerdì, 9 novembre 2018, 08:42

Dopo le vittorie nel week-end delle formazioni di 1^ divisione e under 16 ieri sera è arrivata anche quella della compagine under 14. Bella prestazione quella offerta, che ha visto le ragazze del Volley Barga protagoniste di una partita di carattere che fa di questo gruppo sempre più una "squadra"

giovedì, 8 novembre 2018, 18:24

La Folgore - prima squadra nella storia dell'Aics a qualificarsi per la fase regionale partendo dalla Terza Serie - era stata sconfitta all'andata per 2-0, ma è riuscita a completare la "remuntada" nella sfida di ritorno al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, grazie alle reti di Dini e dell'...

martedì, 6 novembre 2018, 18:30

Emozioni a non finire nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana: cadono a sorpresa le prime della classe e la classifica si accorcia. Dopo sei vittorie consecutive, si ferma il Capriola Poggio, sconfitto in maniera secca dai Diavoli Rossi Filicaia per 2-0

martedì, 6 novembre 2018, 14:09

Cala il sipario sulla stagione agonistica con la soddisfazione per una stagione che ha visto il Golf Club Garfagnana rivitalizzato per numero di partecipanti alle gare, per le manifestazioni proposte, per i risultati ottenuti dai giocatori anche fuori dal Braccicorti e per l’iscrizione di nuovi soci

martedì, 6 novembre 2018, 13:46

Nuovo ko per il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo nel campionato di Promozione. Dopo il successo su Montale, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli è uscita sconfitta dalla trasferta di Pistoia contro il Basket Team 87 per 55 a 47

lunedì, 5 novembre 2018, 21:54

Fine settimana intenso per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana che portano alta la bandiera della società in tutta Italia. Terzo successo in dieci giorni per la fortissima Annalaura Mugno che ha trionfato nell’impegnativa gara su strada della Corsa dell’Olio Firenze – Reggello, con il tempo di 2:27:48