Altro week-end di vittorie per il Volley Barga

lunedì, 5 novembre 2018, 08:44

1° DIVISIONE - sabato 3 novembre ore 17:00 a Bottegone Pistoia

Progetto Volley Bottegone - Volley Barga 1-3 (36-38 / 25-23 / 24-26 / 23-25)

Grande partita nella seconda di campionato per la squadra di prima Divisione del Volley Barga Coppo Team che espugna Bottegone di Pistoia con un bel 3-1.

Per le ragazze allenate da Elisa Nobili, dopo l'esordio nel derby, arriva un'altra bella vittoria in trasferta su un campo difficile che ha messo in luce una bella prova corale caratterizzata da scambi lunghi e combattuti.

Primo set al cardiopalma, combattutissimo che punto su punto finisce dopo un'ora con il punteggio di 38-36 per le nostre atlete.

Nel secondo set il Volley Barga riparte con grinta ma dopo un bell'avvio che ci vede arrivare con +5 al 19-14, perdiamo un po' di concentrazione che permette alle avversarie di raggiungerci e superarci per conquistare il set del momentaneo 1-1 con il punteggio di 25-23.

A questo punto la coach Nobili strigli la squadra che reagisce subito, ripartiamo in vantaggio fino a portarci a +6 sul 7-1, la squadra gioca bene fino al diciottesimo punto dove per una serie di errori in battuta fa si che il Bottegone ci raggiunga, ma a differenza del secondo set, questa volta le ragazze reagiscono e chiudono il set 26-24.

Nel quarto set le padrone di casa sembrano ritrovare lo spunto vincente portandosi in vantaggio fino al 15-10, superiorità che dura fino al 18° punto quando le nostre ragazze arrivano al pareggio, scambi alternati ci portano fino al 23-23 dove riusciamo ad imporci definitivamente chiudendo sul 25-23.

(Nella foto il capitano della 1°divisione Sabrina Magistrelli e la formazione Under 16)

UNDER 16 - domenica 4 novembre ore 17:00 a Fornaci di Barga

Volley Barga- Pallavolo Garfagnana 3-0 (25-22 / 25-15 / 25-19)

Dopo la vittoria della 1° divisione anche l'under 16 della coach Dini si impone nel derby odierno contro la Pallavolo Garfagnana con un netto 3-0.

Ottima partita delle nostre ragazze, che dopo un inizio un poco sottotono, ingranano la marcia e con grinta e determinazione iniziano a macinare punti che, anche se con qualche black out ci portano a vincere la gara senza mai farci sopraffare dalle nostre avversarie.

Il derby contro la compagine garfagnina è stato contraddistinto dall'agonismo che le squadre hanno messo in campo e che avrebbe potuto metterci in crisi. Le nostre ragazze però non si sono fatte prendere dall'ansia della prestazione, hanno ragionato e sono riuscite a mettere in campo tutto ciò che serve per vincere una partita di questa intensità emotiva.

Partita dopo partita sono sempre più evidenti i miglioramenti della squadra, soprattutto dal punto di vista caratteriale che confermano l'ottimo lavoro svolto dalla coach Martina Dini.

Lasciato alle spalle il derby contro la Pallavolo Garfagnana di oggi, da domani testa sulle spalle e di nuovo tutte al lavoro per preparare al meglio la prossima gara che vedrà la nostra under 16 scontrarsi fuoricasa contro la Pallavolo Valdiserchio. Un nuovo derby che è però anche lo scontro al vertice tra le uniche due compagini del girone D a punteggio pieno.

La compagine Under 14 scenderà in campo nel posticipo di giovedì 8 novembre alle ore 20:00 presso la palestra di Fornaci di Barga contro le pari età della pallavolo Versilia V.P. Volley.