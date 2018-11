Sport



Cala il sipario sull'attività agonistica 2018 del Golf Club Garfagnana

martedì, 6 novembre 2018, 14:09

Al Golf Club Garfagnana un week end intenso in vista della chiusura della stagione agonistica: sabato 3 novembre si è disputata la prima tappa del “Palla di Neve”, competizione che vede 36 giocatori divisi in 9 squadre disputare 10 gare in giro per i campi della Toscana.



Domenica 4 novembre si è disputato l’incontro (sponsorizzato da Poderi di Garfagnana, Coletti e Associazione Castanicoltori della Garfagnana) con gli amici del Golf Club Alisei che li ha visti prevalere nel punteggio finale. Domenica 11 la rivincita a Pietrasanta.



La settimana precedente si era disputata la sfida che ha visto Mario Morganti prevalere nello scontro diretto con Stefano Dini e aggiudicarsi il titolo di campione sociale per il 2018.

Classifica lordo

Andrea Andreozzi



Prima categoria

1° Giuseppe Bresciani

2° Stefano Toni



Seconda categoria

1° Dario Barberi

2° Luigi dalle Luche



Terza Categoria

1° Giorgio Lazzeri

2° Denio Salotti



Categoria Senior

Diana Sbrenna



Categoria Lady

Daniela Cunaccia



Cala il sipario sulla stagione agonistica con la soddisfazione per una stagione che ha visto il Golf Club Garfagnana rivitalizzato per numero di partecipanti alle gare, per le manifestazioni proposte, per i risultati ottenuti dai giocatori anche fuori dal Braccicorti e per l’iscrizione di nuovi soci.



Procedendo ad una rapida rassegna va ricordato l’evento “ Lo Slow Food scende in campo” con circa 200 persone presenti per non parlare della Ryder Cup, la gara biennale che vede fronteggiarsi i primi 24 giocatori della classifica lordo divisi in 2 squadre Romani e Apuani e che ha visto la presenza di uno sponsor d’eccezione la concessionaria Lucar con i brand (BMW, TOYOTA E MINI).



Vanno citate anche le vittorie di Morganti e Giuliani in una recente finale nazionale ed i risultati di Michael Salotti e Jacopo Giuliani, le speranze del Golf Club Garfagnana.



Il Golf Club Garfagnana sta già lavorando alla prossima stagione, organizzando i festeggiamenti per i 25 anni del circolo.