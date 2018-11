Cefa, nuovo ko a Pistoia

Altri articoli in Sport

martedì, 6 novembre 2018, 14:09

Cala il sipario sulla stagione agonistica con la soddisfazione per una stagione che ha visto il Golf Club Garfagnana rivitalizzato per numero di partecipanti alle gare, per le manifestazioni proposte, per i risultati ottenuti dai giocatori anche fuori dal Braccicorti e per l’iscrizione di nuovi soci

lunedì, 5 novembre 2018, 21:54

Fine settimana intenso per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana che portano alta la bandiera della società in tutta Italia. Terzo successo in dieci giorni per la fortissima Annalaura Mugno che ha trionfato nell’impegnativa gara su strada della Corsa dell’Olio Firenze – Reggello, con il tempo di 2:27:48

lunedì, 5 novembre 2018, 14:07

Il pugili di Borgo a Mozzano Samuele Giuliano entra di diritto nella “Hall of Fame“ del pugilato lucchese conquistando due titoli nazionali consecutivi ma quello che fa ben sperare è l’età del ragazzo (frequenta l’Istituto Agrario di Mutigliano): classe 2003

lunedì, 5 novembre 2018, 11:41

Successo in campo maschile di Paolo Tosetti (Silvano Fedi Pistoia) che ha percorso km 15,050, secondo Antonio Martini (Orecchiella Garfagnana) con km 13,515, terzo Omar Simonini (Valdiserchio Running) anche lui con lo stesso chilometraggio del secondo, e a seguire Francesco Franchini (Montelupo Runners) e Raidi Sadiku (Individuale)

lunedì, 5 novembre 2018, 09:44

Debutto con tempo stratosferico per Olivier Irabaruta sui 42195 metri in Portogallo: il portacolori olimpico del Burundi, domenica 4 novembre, ha conquistato l’argento assoluto con il crono di 2h9’47’’, prestazione di rilevanza mondiale e che rappresenta il nuovo record sociale del GP Parco Alpi Apuane sulla distanza

lunedì, 5 novembre 2018, 08:44

Grande partita nella seconda di campionato per la squadra di prima Divisione del Volley Barga Coppo Team che espugna Bottegone di Pistoia con un bel 3-1. Anche l'under 16 della coach Dini si impone nel derby odierno contro la Pallavolo Garfagnana con un netto 3-0