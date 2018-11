Sport



Diavoli Neri Gorfigliano più forti degli infortuni e della capolista

domenica, 11 novembre 2018, 21:28

di michele masotti

1-0

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Gianluca Cassettai (23’ Gori), Pennucci, Tonelli, Manfredi (10’ Venanzi) (70’ Coli), Bonini, Crudeli, Pellegrinotti, Alfredini (85’ Coiai) e Morelli (65’ Ivano Orsi) A disposizione: Vanni Allenatore: Gabriele Zuddas

Forte 2015: Barsanti, Schintu (60’ Neri), Gabrielli, Antonucci, Alessio Pagni, Coppedè, Gianluca Tedeschi, Lupoli, Tarabella, Lossi (72’ Benedetti) e Tonacci A disposizione: Iacopi, De Fanti e Filippo Pagni Allenatore: Giacomo Vannoni

Arbitro: Veli di Pisa

Marcatore: 49’ Della Croce

Vittoria di platino per degli incerottati Diavoli Neri, tre infortuni muscolari nel giro di un’ora, sulla capolista Forte 2015. Il secondo k.o. in campionato non costa il primato alla squadra di Vannoni, inseguita ad una lunghezza dalla coppia Tau-Serricciolo. Tornano al quinto posto con 15 punti, in coabitazione con il Marginone, i ragazzi di Gabriele Zuddas, autori di una grande prova di carattere di fronte ad una formazione che veniva da quattro vittorie consecutive.

Un rientro e una nuova assenza per Zuddas. Dopo più di un mese torna titolare davanti alla difesa garfagnina Pennucci che sostituisce l’infortunato Alessandro Cassettai. Per il resto, nel 4-3-3 di marca locale è intoccabile il tandem di difensori centrali Manfredi-Tonelli così come il tridente offensivo formato da Morelli-Pellegrinotti-Bonini. La matricola e capolista Forte 2015, ripescata ad inizio settembre, si affida alle suo prolifiche bocche da fuoco offensive che rispondono ai nomi di Lossi e Gianluca Tedeschi.

Il ritorno dal primo minuto di Pennucci restituisce ai locali quelle maggiori geometrie necessarie per iniziare l’azione. La sfortuna, comunque, è in agguato per i ragazzi di Zuddas che perdono per uno stiramento Manfredi. Dentro il giovane Venanzi con capitan Cassettai che scala al centrocampo della difesa mentre Bonini diventa il terzino sinistro. Passano dieci minuti e l’oscar della malasorte viene assegnato ai padroni di casa. Anche Cassettai subisce uno stiramento e deve lasciare il posto a Gori, altro 1999. A questo punto il difensore centrale diventa Pennucci. Nonostante ciò, sono proprio i locali a fare maggiormente la partita, rendendosi pericolosi con Morelli. La capolista Forte abbozza qualche tentativo di contropiede che viene stoppato dalla rimaneggiatissima ma compatta retroguardia garfagnina. Ottima la diagonale difensiva di Della Croce che anticipa Lossi a tu per tu con Carvajal.

Il terzino destro sa farsi valere anche in area versiliese in avvio di ripresa. È il 49’ quando Barsanti smanaccia corto un traversone di Crudeli che Della Croce spinge prontamente in rete. Una contrattura mette fuori causa Morelli: Diavoli che perdono un’altra arma importante per le ripartenze. In una di queste Coli, imbeccato dal subentrato Coiai, mette fuori a porta vuota. Errore che non cambia il dolce epilogo del match per i ragazzi di Zuddas.

La nona giornata di campionato vedrà i Diavoli impegnati nella difficile trasferta di Serricciolo al cospetto della seconda della classe. Seconda partita esterna consecutiva per la squadra di Vannoni, di scena in casa del Ponte a Moriano.