Fabio Biagioni (Tc Castelnuovo) trionfa nel Masters apuo-versiliese di 4° categoria

Altri articoli in Sport

sabato, 3 novembre 2018, 18:10

Quest'oggi si è giocata la sesta giornata del campionato di terza categoria, girone B, dove il Borgo a Mozzano ha allungato sulla seconda in classifica (Gallicano) portandosi a +3

venerdì, 2 novembre 2018, 16:41

Trasferta difficile per il Castelnuovo, atteso domenica sul campo del San Marco Avenza. Storicamente la “Covetta” non ha mai portato fortuna ai gialloblu ma, alla luce dell’importante successo ottenuto contro lo Sporting Cecina, i ragazzi di mister Contadini potranno giocare con maggiore serenità, contenendo gli avversari per colpire in contropiede

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:05

Giovedì 1 novembre si aprono le iscrizioni a Il Ciocchetto Rally Event 2018 e c’è la possibilità di inviare le adesioni fino a venerdì 14 dicembre

martedì, 30 ottobre 2018, 23:34

Prima vittoria per il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo nel campionato di Promozione. Nella terza giornata del campionato, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli ha superato la Libertas Montale per 59 a 53

martedì, 30 ottobre 2018, 23:30

La gara che si e' disputata nella mattinata di domenica sotto una pioggia incessante. Partenza e arrivo presso il Centro Scolastico di via Natta a Milano, una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi atleti (777) che hanno lottato su un percorso bagnato con tanti cambi di direzione all'interno del Parco Trenno...

martedì, 30 ottobre 2018, 08:45

Sabato 6 ottobre il gruppo era presente a Riana, nel comune di Fosciandora, per l'undicesima edizione del Trofeo Podista Ubriaco. Domenica 21 ottobre invece era presente con i suoi atleti a Castelnuovo Berardenga (Si) per il Chianti Trail.