G.S. Orecchiella in trionfo grazie alla Mugno a Reggello e alla Niyirora a Carrara

lunedì, 5 novembre 2018, 21:54

Fine settimana intenso per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana che portano alta la bandiera della società in tutta Italia. Terzo successo in dieci giorni per la fortissima Annalaura Mugno che ha trionfato nell’impegnativa gara su strada della Corsa dell’Olio Firenze – Reggello, con il tempo di 2:27:48. Ottima prova della giovane Cecilia Basso nella gara internazionale Apple Run, con il 9° posto assoluto. Un’altra donna protagonista, è Primitive Niyirora che, con il tempo di 35:15, vince la 1° edizione della 10k White Marble Run di Carrara. Nella stessa gara buon 5° posto per Simona Prunea. Nella gara maschile ancora un P.B. per il giovane Girma Castelli, 9° assoluto in 33:17 (vincitore della categoria Juniores), e ottimi tempi anche per Federico Matteoni, 12° assoluto in 34:28 (5° SM), 22° Simone Pierotti 35:35 (5° SM40), 39° Antonio Bianchi 37:14, 61° Mattia Della Maggiora 39:15 (4° Juniores), 83° Adriano Matteoni 40:51 (5° SM55), 95° Luca Borelli, 114° Michael Luongo 43:05 (2° Promesse), 115° Riccardo Nardi 43:07, 138° Frederik Andersen 45:48, 414° Stefano Del Prete 46:08. Alla maratonina di Agliana Denis Colò migliora il proprio record sulla distanza chiudendo in 1:23:40. Alla Corsa dell’Olio Ivano Rugani si piazza 13° tra i Veterani. Buoni risultati arrivano dalle lunghe distanze, con 3 atleti alla maratona di Torino. Eccezionale la prova di Alessandro Paterni, 41° al traguardo con il tempo di 2:53:34, ma bene anche Fabio Lomi, 83° in 3:00:07 e 418° Raffaello Abbarchi 3:34:52. Ottimo anche Licio Torre, 22° assoluto e 1° tra i Veterani alla 8° Lago Maggiore Marathon 33 km.