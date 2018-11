Sport



Ghafouri trascina il Barga alla vittoria: 2-1 contro il Pontecosi

domenica, 11 novembre 2018, 21:22

di lorenzo fiori

2-1

Barga: Giannotti, Rigali, Giusti, Simoncini, Martini (67' Iacopi), Mutigli, Silvestrini, Satti, Fabrizio Marchi (77' Petruzzi), Ghafouri e Reti. A disposizione: Togneri, Napolitano, Nardini, Agostini, Moscardini, Cani e Mannini. Allenatore: Marchi Stefano.

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gavazzi, Bacci, Gennaro (75' Angelini), Cavani, Bartolomei, Marigliani Diego, Canelli (71' Poli), Bonini Nicola, Marigliani Lorenzo e De Vivo. A disposizione: Pozzi e Lunardi. Allenatore: De Luca.

Arbitro: Bouabid della sezione di Lucca.

Marcatori: 5'-60' Ghafouri (B) e 48' De Vivo (P).

Note: ammoniti Silvestrini, Giannotti, Ghafouri, Gennaro, Canelli, Bartolomei e Marigliani Lorenzo. Espulsi Silvestrini al 44' e Martini Adami Michele al 94'. Calci d'angolo 2-4. Minuti di recupero 2' e 4'.

Doppietta e grande partita per il numero 10 locale Ghafouri che trascina il Barga ad una fondamentale vittoria e, momentaneamente, in zona salvezza. Terza sconfitta consecutiva, invece, per gli uomini di De Luca che adesso sono in piena zona play-out.

Tatticamente Stefano Marchi schiera i suoi con un 4-3-3 posizionando Silvestrini e Ghafouri alle spalle del centravanti Fabrizio Marchi. De Luca, privo di Riccardo Martini Adami, Luti, Magazzini, Michele Bonini e dei sempre acciaccati Lunardi e Pozzi, schiera un 4-3-1-2 posizionando Diego Marigliani in cabina di regia, Nicola Bonini come trequartista alle spalle delle due punte Lorenzo Marigliani e De Vivo.

Primi 10 minuti di gara molto equilibrati dove il Barga sblocca la partita grazie ad un calcio di rigore di Ghafouri. Al 11' bel lancio di Canelli per Lorenzo Marigliani che conclude alto. Quattro minuti più tardi contropiede dei locali sui piedi di Silvestrini che non riesce a crossare con precisione. Al 27' occasione in mischia, dopo un calcio d'angolo, per gli ospiti che, prima con De Vivo, e poi con Gavazzi non riescono a pareggiare. Due minuti più tardi il Barga va vicinissimo al raddoppio con l'incursione di Fabrizio Marchi che, davanti a Michele Martini Adami, calcia il pallone sul palo. Ancora Barga, nei 10 minuti successivi, impegna il portiere ospite con le conclusioni di Silvestrini e Satti. Sul finale di primo tempo Nicola Bonini sfiora il pareggio con un colpo di testa. Nel frattempo il Barga era rimasto in 10 uomini a causa dell'espulsione di Silvestrini per doppia ammonizione.

Seconda frazione di gioco dove il Pontecosi trova subito il pareggio con il numero sette De Vivo. Il Barga non demorde e, dopo una bella occasione per Ghafouri al 54', trova il pareggio al 60' sempre con Ghafouri che conclude benissimo dalla distanza. Cinque minuti più tardi, ancora lo scatenato Ghafouri, sfiora il 3-1 con una super rovesciata parata brillantemente da Michele Martini Adami. Da qui fino alla fine della gara la trama sarà la stessa: Pontecosi che attacca con tutte le forze non riuscendo ad incidere mentre Barga molto attento in fase difensiva con grinta da vendere. Nel finale occasioni importanti per gli ospiti con Lorenzo Marigliani e Nicola Bonini. Ricordiamo, inoltre, che allo scadere è stato espulso il portiere ospite per fallo da ultimo uomo.

Nella prossima giornata il Barga sarà ospitato dal Vagli mentre il Pontecosi attenderà tra le mura amiche la Virtus Camporgiano.