GhiviBorgo, colpo di prestigio in casa del Prato

domenica, 11 novembre 2018, 20:08

di michele masotti

0-2

Prato: Demalija, Bassano (76’ Kouassi), Cecchi, Marini, Piroli, Sciannamè, Tomi, Quinto, Moreo (88’ De Simone), Malan (89’ Carrotta) e Bazzoffia (53’ Del Sante) A disposizione: Reggiani, Carli, Rozzi, Di Filippo e Ghimenti Allenatore: Alessio Di Petrillo

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Ghini (88’ Tagliavacche), Maccabruni, Diana, Marino, Nolè, Ortolini, Frugoli (90’ Paccagnini) e Chianese (86’ Nottoli) A disposizione: Petroni, Lecceti, Gargano, Marigliani, Presicci e Micchi Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Giovanni Agostoni di Milano (Assistenti Maiorini di Nocera Inferiore e Vitale di Salerno)

Marcatore: 75’ Ortolini e80’ Frugoli

Note: Espulso al 79’ Piroli per doppia ammonizione. Ammoniti Cecchi e Malan.

Quinto successo consecutivo del GhiviBorgo: la vittima di giornata degli scatenati biancorossi è stato il Prato, nobile decaduto che stava attraversando un buono stato di forma. Anche i lanieri hanno dovuto subire la dura legge dei “gemelli del gol” di Pagliuca, Ortolini, sempre più capocannoniere del torneo, e Frugoli. L’inseguimento alla capolista Tuttocuoio, corsara nell’anticipo di ieri a San Donato Tavernelle, prosegue. Ennesima prova di maturità superata a pieni voti per i “colchoneros” della Media Valle.

Sul sintetico di Montemurlo, campo di casa dei lanieri costretti al secondo anno di esilio per la perenne indisponibilità del Lungobisenzio, Guido Pagliuca conferma il toto il 4-3-1-2. Nessuna novità nell’undici titolare, con il classe 99’ Ghini che completa il centrocampo assieme a capitan Nolè e Marino. Il Prato, dal canto suo, ha cambiato passo dall’avvento di Di Petrillo. Sebbene la classifica sia deficitaria, la rosa dei biancoazzurri è una delle più attrezzate del girone. In poche compagini possono contare su elementi come l’ex Lecce Tomi, il mediano e capitano Quinto, la punta Bazoffia; panchina per l’ex Lucchese Del Sante. Sono titolari, invece, gli ex di giornata Bassano e Sciannamè, tesserato con il GhiviBorgo per un mese scarso durante la preparazione estiva.

Partita che è stata sempre in mano ai ragazzi di Pagliuca. Nel primo tempo al 25’ assist di Frugoli per Ortolini che calcia alto un rigore in movimento. Otto minuti più tardi azione fotocopia e stesso esito. Nella ripresa dopo appena un minuto Frugoli non trova la porta da pochi passi. Al minuto numero cinquanta due Ghini arriva in ritardo di un soffio sul cross di Marino. L’assedio biancorosso raccoglie i sospirati frutti al 75’. Ennesima manovra concitata in area locale, con Ortolini che supera Demalja con un preciso lob. La squadra di Pagliuca piazza il colpo del k.o. quattro minuti dopo. Protagonista assoluto è Frugoli: il classe 1995 si esibisce in una dirompente percussione che viene fermata con un fallo da Piroli. Doppio giallo per l’ex Arzachena e punizione che Frugoli trasforma spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali. 2-0 e partita in ghiaccio per la banda di Pagliuca.

Nolè e compagni torneranno in campo mercoledì per il terzo turno infrasettimanale della stagione. Al “Delle Terme” di Bagni di Lucca arriverà l’Aglianese dell’ex Frati, la più grande delusioni di avvio di campionato come testimoniato dal penultimo posto in graduatoria.