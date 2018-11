Sport



GhiviBorgo inarrestabile: vittoria nella scontro diretto e primato in classifica a -1

domenica, 4 novembre 2018, 18:00

di michele masotti

1-0

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Ghini (89’ Tagliavacche), Maccabruni, Diana, Marino, Nolè, Ortolini, Frugoli (76’ Paccagnini) e Chianese (89’ Presicci) A disposizione: Petroni, Lecceti, Gargano, Marigliani, Micchi e Nottoli Allenatore: Guido Pagliuca

Sangiovannese: Garbinesi, Rontini (65’ Regoli), Papini, Mazzoli, Scoscini, Benedetti, Gerardini (69’ Diletto), Tacconi, Mencagli (80’ Loffredo), Disanto (75’ Invernizzi) e Mugelli (65’ Marghi) A disposizione: Allegranti, Tafani, Calori e Muscas Allenatore: Renato Buso

Arbitro: Roberto Lovison di Padova (Bianchini e Giudice di Frosinone)

Marcatore: 1’Ortolini

Note: Ammoniti Ghini, Maccabruni, Papini, Barsotti, Disanto e Scoscini

Il GhiviBorgo dimostra di non soffrire le vertigini dell’alta classifica imponendosi, grazie all’ottavo centro in campionato del solito Ortolini, nello scontro diretto contro la nobile decaduta Sangiovannese. Il quarto successo consecutivo, con la striscia di risultati utili che si allunga a quota sette, consente alla Pagliuca’s band di balzare in solitaria al secondo posto in classifica, a -1 dalla capolista Tuttocuoio. Seconda battuta di arresto di fila per i neroverdi pisani, battuti a domicilio dagli umbri del Cannara. Al di là del consueto mantra ripetuto dal bravo tecnico livornese, “il nostro obiettivo stagionale è la salvezza”, i “colchoneros” della Media Valle non possono essere più considerati come una sorpresa.

Un impianto tattico ben collaudato, il 4-3-1-2 di stampo biancorosso è sinonimo di garanzia, un centravanti con un innato fiuto del gol come Ortolini e una difesa che sta diventando solida con il passare dei turni, sono ingredienti basilari di una formazione che ha tutte le carte in tavola per sostare nelle alte sfere della classifica.

Nessuna novità nell’undici titolare del GhiviBorgo. Come fuoriquota Pagliuca continua a dare fiducia, oltre al portiere Sottoriva, a Ghini, Dell’Orfanello e Barsotti. In avanti è intoccabile la coppia Frugoli-Ortolini. La Sangiovannese, guidata dall’ex attaccante di Juventus, Lazio e Fiorentina Renato Buso, si affida all’ex meteora della Lucchese Mugelli e all’ala Disanto per proseguire nel suo cammino di vertici. I piani degli ospiti vengono scombussolati dopo nemmeno un minuto. Sono trascorsi 30 secondi quando Ortolini si fa trovare puntuale all’appuntamento con il traversone di Chianese per siglare quello che si rivelerà il gol partita. Rivedibile il posizionamento della difesa della Sangiovannese. La formazione valdarnese replica al 11’ quando Mazzoli, sugli sviluppi di un corner, colpisce il palo. I locali continuano a comandare l’incontro e sfiorano il raddoppio con un tentativo dalla distanza di Marino che scheggia la traversa. Un doppio intervento di Garbinesi nega la gioia del gol al positivo Elia Chianese. Prima dell’intervallo applausi per Sottoriva che respingeva il tiro ravvicinato da parte del solito Mazzoli.

Nei secondi quarantacinque minuti le emozioni scarseggiano, con i padroni di casa che gestiscono bene il volenteroso forcing ospite. Buso le prova tutte inserendo il centravanti argentino Invernizzi, il cui impatto non cambierà la storia del match. L’unica occasione da sottolineare è la rovesciata tentata da Frugoli.

Nel prossimo turno capitan Nolè e compagni saranno di scena in quel di Montermulo, il “Lungobisenzio” è ancora inagibile, contro un Prato in netta ripresa dopo la cura De Petrillo e con una rosa costruita sì in fretta e furia ma con potenzialità degna dei primi posti.