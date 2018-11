Sport



Il punto sulla terza categoria: il Borgo a Mozzano allunga, pareggio nello scontro tra Gallicano e New Team

sabato, 3 novembre 2018, 18:10

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la sesta giornata del campionato di terza categoria, girone B, dove il Borgo a Mozzano ha allungato sulla seconda in classifica (Gallicano) portandosi a +3. Pareggio a reti bianche, invece, nei due derby "Gallicano-New Team" e "Virtus Robur Castelnuovo-Atletico Castiglione" ed, inoltre, per il Filecchio. Sconfitta esterna, bensì, per il Coreglia.

Ora analizziamo, più dettagliatamente, le cinque partite delle sette squadre nostrane.

Seguendo la classifica in ordine decrescente partiamo dalla vittoria esterna del Borgo a Mozzano, privo di Carrari, Chiocchetti e Barsi, contro la quotata Pieve San Paolo, per 0-3 grazie alla doppietta del bomber Fati (5 gol in 200 minuti circa) e al gol di Massei. Al secondo posto, a -3 dalla capolista, troviamo il Gallicano che quest'oggi, privo di Ruocco, ha pareggiato, in casa, contro il New Team (quarto in classifica a quota 11 punti). Espulso l'attaccante Gaspari sul finale di gara.

Al quinto posto (10 punti) sono appaiate quattro squadre tra cui Coreglia e Filecchio. I primi, privi di Togneri, Andrea Gonnella e Bonelli, sono stati sconfitti per 2-1 sul campo della Morianese (ora terza in classifica). Per i locali a segno due volte Puccetti mentre per gli ospiti Pierantoni. I secondi, invece, hanno pareggiato in casa contro il Santanna per 2-2. Reti locali di Paolini e Saisi mentre per gli ospiti doppietta dell'inarrestabile Gentile (uno su rigore). Per i locali espulso Parducci al 63'.

A quota sette punti troviamo, bensì, Atletico Castiglione e Virtus Robur Castelnuovo che quest'oggi si sono sfidate: risultato finale 0-0. Terzo risultato utile consecutivo per i locali.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata e la classifica completa.