Il punto sulla terza categoria: "pioggia di gol" in Coreglia-Gallicano, Satti fa "volare" il New Team

sabato, 10 novembre 2018, 17:56

di lorenzo fiori

Settima giornata di campionato per la terza categoria, girone B, dove le prime della classe si sono confermate tutte: vittorie per Borgo a Mozzano, Morianese, Gallicano, New Team, Pieve San Paolo e Filecchio.

Inoltre, dopo cinque partite, torna alla vittoria anche l'Atletico Castiglione.

Adesso analizziamo, più dettagliatamente, le cinque partite delle nostre sette squadre nostrane.

Seguendo la classica in ordine decrescente partiamo dalla capolista Borgo a Mozzano quest'oggi vittoriosa, in casa e priva di Carrari, contro la matricola Virtus Robur Castelnuovo, sprovvista di Evangelisti e Luigi Pieroni. Risultato finale 4-1, per i locali doppiette di Chiocchetti e Barsi e per gli ospiti aveva accorciato le distanze, su rigore, Camara.

Torna alla vittoria il Gallicano, nella difficile trasferta di Coreglia, in una vera e propria "pioggia di gol": infatti la partita si è conclusa 3-4. Dopo 12 minuti erano passati in vantaggio i locali con Riccardo Biagiotti, dopo sei minuti aveva pareggiato Benedetti, al 35' 1-2 di Lorenzo Bertucci ma il Coreglia non demorde e pareggia al 68' con Federico Marchetti. Incredibilmente, però, in sei minuti il Gallicano riesce a chiudere la partita con Taddei e Matteo Franchi. Accorcia le distanze sul finale Magri che ha coinciso con l'espulsione di Riccardo Biagiotti.

Ricordiamo, inoltre, che tra i locali mancavano Bonelli, Fabrizio Pierantoni, Filippo Casci, Togneri e Santi mentre gli ospiti erano privi di Ruocco e Gaspari.

Quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche, in altrettante partite, per il New Team che, privo di Borghesi, Gemma, Emanuele Terni, Romei e Chamcke, batte il San Lorenzo grazie alla doppietta di Luca Satti che consente di restare al quarto posto. Primo gol al 37' e secondo al 65'.

Al quinto posto, in coabitazione con la Pieve San Paolo, troviamo il Filecchio che oggi ha espugnato il campo della Ligacutiglianese con il risultato di 1-3.

Vittoria in rimonta grazie alla doppietta di Paolini e alla rete, sul finale, di Balsotti.

Concludiamo con l'Atletico Castiglione (privo di Panzani e Francesco Martinelli), salito al settimo posto (in coabitazione con tre squadre) grazie alla vittoria per 3-1 contro la Sanvitese. Marcatori Diego Tagliasacchi, Lucchesi e Alessandro Lupetti.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata e la classifica completa.