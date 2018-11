Sport



Il River Pieve stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Toscana

giovedì, 15 novembre 2018, 10:01

di michele masotti

4-2 d.t.s.

River Pieve: Mirco Micchi, Turri (95’ Catalini), Angeli, Byaze (111’ Matteo Papeschi), Tolaini, Friz (91’ Fontana), Satti, Maggi, Pioli (64’ Haoudi), Di Salvatore e Giannotti A disposizione: Nicola Papeschi, Lorenzo Micchi e Condè Allenatore: Edoardo Micchi

Don Bosco Fossone: Tognoni, Tedeschi, Citro, Ceragioli (75’ Capitani), Santini (98’ Donati), Bonelli (67’ Bertagnini), Basciu (56’ Musetti), Stabile, Tosi (65’ Ceccarelli), Franchi e Burchielli A disposizione: Mosti e Micheli Allenatore: Massimiliano Incerti

Arbitro: Ricci di Viareggio

Marcatori: 66 Tolaini, 80’ Ceccarelli, 91’ Musetti, 93’ Byaze, 5pts’ Satti su rigore e 14’sts’ Giannotti

Sei gol e tante emozioni si sono alternate nel corso dei 120’ che hanno divertito gli spettatori del “Nardini”. Il River Pieve supera per 4-2 i quotati carrarini del Don Bosco Fossone e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Toscana. Alla ripresa della manifestazione, che dà alla vincitrice la promozione nella serie superiore per la stagione seguente, il prossimo 30 gennaio i “millionarios” della Garfagnana ospiteranno il Certaldo, compagine fiorentina che nel pomeriggio ha eliminato lo Staffoli. Il team del paese che ha dato i natali al tecnico dell’Inter Luciano Spalletti è attualmente al terzo posto nel girone C di Prima Categoria. La prestazione dei locali è stata un vincente mix tra l’ottima manovra e una forte tenuta mentale.

Il mercoledì di coppa è spesso, a tutte le latitudini calcistiche, sinonimo di turnover. Non fanno eccezione River e Don Bosco Fossone. Sono quattro i cambi nel 3-5-2 disegnato da Edoardo Micchi rispetto all’1-1 in campionato di Orentano; sono tre, invece, le variazioni apportate tra le fila delle compagine apuane. Il primo tempo è godibile sul piano del gioco con Mirco Micchi e Tognoni che rispondono presente quando vengono chiamati in causa. Confronto che esplode nella ripresa. Al 66’ Tolaini schiaccia in rete di testa una punizione laterale calciata da Di Salvatore. Secondo gol nel giro di tre per l’ex Castelnuovo. Gli ospiti ristabiliscono la parità con il subentrato Ceccarelli che raccoglie il prezioso assist di Burchielli. Nei tre minuti di recupero succede di tutto. Al 91’ l’esperto Musetti approfitta di una serie di errati disimpegni della difesa locale per battere Micchi. L’indomito carattere del River, degno della migliore “garra” argentina, si sprigiona al 93’. Tognoni ci mette una prima pezza sul colpo di testa di Tolaini ma nulla può sul puntuale tap-in. Si va dunque ai supplementari, che in caso di pareggio al 120’ premierebbero gli ospiti, con l’inerzia della sfida dalla parte dei ragazzi di Edoardo Micchi.

Il 3-2 arriva al quinto minuto del primo tempo supplementare grazie ad un calcio di rigore, concesso per il fallo di Tognoni su Haoudi, che Satti ha trasformato con freddezza. Negli ultimi quindici minuti di contesa si aprono spazi per le ripartenze del River Pieve. Si infila in una di queste Giannotti che sigilla la vittoria dei suoi con un preciso pallonetto.

Domenica sarà di nuovo tempo di campionato. Il River sarà di scena nuovamente al Nardini contro il Tirrenia: impegno casalingo anche per il Don Bosco Fossone che riceverà lo Staffoli, in una sfida tra due deluse di coppa.