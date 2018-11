Orecchiella sugli scudi al "Trofeo Città di Montale"

Altri articoli in Sport

domenica, 11 novembre 2018, 12:23

Nel mondo del calcio moderno, “drogato” dal business e dal risultato a tutti i costi, si sono ormai persi i valori che dovrebbero essere alla base di ogni sport. Tra questi c’è sicuramente il fair play, questo sconosciuto! Invece, dall’ultimo turno del campionato Juniores provinciale di Lucca, ci arriva un...

domenica, 11 novembre 2018, 09:45

Per la formazione under 14 del Volley Barga arriva la prima sconfitta stagionale contro la formazione del Nottolini che guida a punteggio pieno il girone. La partita per le ragazze di Barga è molto sentita e non consente loro di esprimere al meglio il loro gioco

sabato, 10 novembre 2018, 17:56

Settima giornata di campionato per la terza categoria, girone B, dove le prime della classe si sono confermate tutte: vittorie per Borgo a Mozzano, Morianese, Gallicano, New Team, Pieve San Paolo e Filecchio

venerdì, 9 novembre 2018, 16:37

Turno casalingo per il Castelnuovo: domenica 11 novembre, inizio ore 14:30, i gialloblu affronteranno allo stadio “Alessio Nardini” la Cuoiopelli allenata dall’ex Andrea Cipolli. Il popolare “Cipo” non potrà sedere sulla panchina della propria squadra a causa di una squalifica

venerdì, 9 novembre 2018, 08:42

Dopo le vittorie nel week-end delle formazioni di 1^ divisione e under 16 ieri sera è arrivata anche quella della compagine under 14. Bella prestazione quella offerta, che ha visto le ragazze del Volley Barga protagoniste di una partita di carattere che fa di questo gruppo sempre più una "squadra"

giovedì, 8 novembre 2018, 18:24

La Folgore - prima squadra nella storia dell'Aics a qualificarsi per la fase regionale partendo dalla Terza Serie - era stata sconfitta all'andata per 2-0, ma è riuscita a completare la "remuntada" nella sfida di ritorno al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, grazie alle reti di Dini e dell'...