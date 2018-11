Sport



Pieve Fosciana raggiunto al 95’ dal Venturina: i ragazzi di Fiori sono sempre quinti in classifica

domenica, 11 novembre 2018, 22:41

di michele masotti

2-2

Venturina: Berrugi, Bestieri, Redi, Lancioni, Ferri, Balestracci, Serri, Bussotti, Papa, Lunghi e Petri A disposizione: Quintavalle, Felici, Ciurli, Vaglini, Caioli, Ferrari, De Marco e Fiorini Allenatore: Riccardo Venturi

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri (Sarti), Angelini, Bacci (Odoardo Giusti), Touray, Biagioni, Lucchesi, Malatesta, Alfredini, Barsotti (Umberto Barsanti) e Pellegrinetti A disposizione: Bertoncini, Gioele Giusti, Luca Barsanti e Sesti Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Tranchida di Pisa (Assistenti Ginanneschi di Grosseto e Anello di Piombino)

Marcatore: 23’ e 96’ Lunghi, 55’ e 67’ Odoardo Giusti

Sfuma all’ultimo secondo dei sei minuti di recupero concessi da Tranchida la seconda vittoria esterna stagionale del Pieve Fosciana. I biancorossi tornano dall’insidiosa trasferta di Venturina, anch’essa neo promossa e con un passato non troppo lontano in D, con un 2-2 che lascia un pizzico di amaro per come è arrivato. Al tempo stesso i ragazzi di Fiori, che ha dovuto fare a meno di Piacentini e Dini oltre ad alcuni elementi non ancora al massimo della condizione, hanno dimostrato di essere un interlocutore scomodo per qualsiasi avversario.

In una giornata di campionato dove si registra la prova di forza della capolista Forcoli, corsaro con un sonante tris in quel di Peccioli, l’equilibrio continua a rimanere sovrano. Pieve Fosciana che continua ad occupare il quinto posto, assieme a San Donato e Pecciolese, mantenendo un +3 sulla quintultima piazza. Per sfruttare le caratteristiche dell’impianto livornese, Fiori opta a centrocampo per un classico regista come Barsotti. Il primo tempo vede i padroni di casa prodursi in un buon possesso palla che viene legittimato dal vincente destro dal limite dell’area di Lunghi. Gli ospiti arrivano comunque dalla parti di Berrugi, come al 36’ quando Lucchesi pecca di altruismo cercando un assist anziché calciare da posizione favorevole. Nell’intervallo Fiori effettua un doppio cambio inserendo Odoardo Giusti e Sarti. Mosse che riveleranno azzeccate alla luce dell’avvio di frazione.

Al 55’ traversone dalla sinistra di Lucchesi per Odoardo Giusti che anticipa tutti sul primo palo e fa 1-1. Il centrocampista classe 1994 si ripete otto giri di orologio dopo estraendo dal cilindro un delicato pallonetto che scavalca il portiere labronico. Pieve Fosciana che amministra bene anche la reazione del Venturina ma sciupa la rete della sicurezza. Alfredini, solo davanti a Berrugi, sceglie la soluzione di classe con uno “scavino” non ingannando il numero locale che mette in corner.

Nella coda del robusto recupero, come detto, giunge la beffa per i biancorossi. L’arbitro punisce con il penalty il contatto tra Papa e Lucchesi. Regoli respinge il tentativo di trasformazione di Lunghi ma nulla può sul tap-in dello stesso numero dieci livornese. Nel prossimo turno di campionato i ragazzi di Fiori affronteranno l’Urbino Taccola, compagine pisana retrocessa dall’Eccellenza e costruita per conquistare un posto nei play-off.