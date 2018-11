Sport



Pieve Fosciana vittorioso sui pisani dell’Atletico Etruria

domenica, 4 novembre 2018, 18:45

di michele masotti

1-0

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Sarti (55’ Pieri), Bacci (68’ Gioele Giusti), Touray, Biagioni, Lucchesi, Malatesta, Alfredini, Umberto Barsanti e Pellegrinetti A disposizione: Bertoncini, Odoardo Giusti, Barsotti, Teani, Sesti e Luca Barsanti Allenatore: Francesco Fiori

Atletico Etruria: Salvadori, Termine, Magnani (85’ Babani), Alessandro Stefanini, Charles Ferretti, Mucci (75’ Puccioni), Filippelli (55’ Talini), Ercoli, Barnini (66’ Tantone), Romeo e Moni A disposizione: Manuel Stefanini, Orlandi e Frediani Allenatore: Livio Paci

Arbitro: Francesco Ferretti di Livorno (Assistenti Mangini di Livorno e De Santis di Empoli)

Marcatore: 50’ Biagioni

Note: Espulsi al 63 Charles Ferretti e al 90’ Ercoli per gioco scorretto. Ammoniti Salvadori, Umberto Barsanti, Pieri, Bacci, Alfredini, Malatesta e Alessandro Stefanini. Calci d’angolo 4-3. Recupero 1’ e 5’

Convincente successo casalingo, l’1-0 finale sta stretto ai ragazzi di Fiori, per il Pieve Fosciana che piega la resistenza dell’Atletico Etruria e balza al quinto posto, seppur se in coabitazione con il San Donato, di un campionato nel quale regna il più assoluto equilibrio. Il team pievarino ha confermato i progressi sul piano del gioco, questa volta accompagnati anche dai tre punti, che era stati già messi in mostra nel turno precedente. Biagioni e compagni si sono calati nel migliore dei modi nella categoria superiore. Ha deluso le attese, invece, la formazione di Paci. Dopo un primo quarto d’ora a loro favorevole, gli ospiti hanno subito l’iniziativa dei garfagnini. Una volta subito lo svantaggio, nella compagine ospite è esploso un grande nervosismo, testimoniato dai rossi diretti rimediati da Charles Ferretti e capitan Ercoli, due elementi di esperienza che si sono macchiati di altrettanti interventi di frustrazione. La terza sconfitta in campionato fa planare l’Atletico Etruria al quintultimo posto.

Piacentini, Vitali e Dini sono gli assenti di giornata del Pieve Fosciana, ai quali vanno aggiunti gli acciaccati Odoardo Giusti e Barsotti presenti in panchina per onore di firma. Fiori recupera Bacci, posizionato a centrocampo, e Lucchesi: al centro della difesa confermata la coppia Biagioni-Touray. Gli ospiti perdono nel riscaldamento Frediani che viene sostituito da Mucci. Le chiavi della mediana pisana sono affidati a piedi di Charles Ferretti, classe 1978 con un passato nei professionisti con le maglie di Livorno, Teramo, Poggibonsi, Pavia e Castelnuovo (stagione 2000-2001 nda). In maglia gialloblù il centrocampista labronico, che all’epoca giocava come esterno, era compagno di squadra di Francesco Fiori.

I primi quindici minuti della sfida vedono il predominio dell’Atletico che si rende pericoloso al 11’ con una potente conclusione di Moni che sorvola la traversa. Da quel momento, però, il Pieve Fosciana prende le misure ai rivali e inizia a macinare gioco. Al minuto numero diciotto pennellata su punizione di Lucchesi per il colpo di testa a lato di Malatesta. Sette giri di orologio dopo sono sempre i due, nelle medesime vesti, a confezionare un’altra chance su uno schema ben eseguito su corner. Intorno alla mezz’ora è la traversa a negare il gol al colpo di testa di Malatesta. Al 40’ Salvadori respinge con i pugni la conclusione di Alfredini. Nel finale Ercoli manca per un soffio la deviazione vincente sul tiro di Moni.

In avvio di ripresa, dopo che i locali avevano reclamato il rigore per il tocco con il braccio di Magnani, ecco il gol partita. Capitan Biagioni, in proiezione offensiva per sfruttare in corner, è il più rapido di tutti a ribadire in rete la traversa colpita, sempre di testa, dallo sfortunato Malatesta. Rete che fa esplodere il nervosismo dei pisani. Il primo a farne le spese è Charles Ferretti che passeggia sulla gamba di Malatesta. In superiorità numerica i locali gestiscono bene la sfera, andando in più di una circostanza vicini al raddoppio. Salvadori ci mette una pezza su Alfredini, poi viene annullato un gol per fuorigioco a Lucchesi. L’Atletico Etruria ci prova con un diagonale del subentrato Tantone che finisce a lato. Al 90’ gli ospiti restano in nove per il brutto fallo di frustrazione di capitan Ercoli su Lucchesi.

Nei cinque minuti di recupero, fatta eccezione per un paio di mischie in area locale, non accade più nulla. Domenica prossima il Pieve Fosciana farà visita ai livornesi del Venturina, compagine che ha militato anche in Serie D.