Secondo pareggio esterno consecutivo per il River Pieve

domenica, 11 novembre 2018, 20:45

di michele masotti

1-1

Orentano: Guidi, Rugani, Cirillo, Centoni, Ricci (62’ Tiberi), Pardossi, Muca (69’ Casini), Cecchi, Mainardi, Franchini e Campus (83’ Menichelli) A disposizione: Ramacciotti e Lo Allenatore: Claudio Capioni

River Pieve: Nicola Papeschi, Friz (71’ Di Salvatore), Angeli, Byaze, Fontana (78’ Maggi), Tolaini, Satti (78’ Matteo Papeschi), Vitelli, Pioli, Haoudi e Catalini (61’ Giannotti) A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Lorenzo Micchi e Condè Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Giorgi di Firenze

Marcatore: 12’ Tolaini e 27’ Campus su rigore

Note: Espulso al 83’ Cirillo per doppia ammonizione

Salgono a quota quattro i risultati utili di fila del River Pieve, uscito imbattuto dalla trasferta di Orentano. Succede tutto nella prima mezz’ora, con l’ex Ghivizzano Campus che ha pareggiato il bel gol, il primo in maglia biancorossa, di Simone Tolaini. La squadra di Edoardo Micchi resta a metà classifica con cinque lunghezze di ritardo dalla quinta piazza, occupata da Marginone e Diavoli Neri.

River Pieve che arriva ad Orentano alla ricerca di un successo che consentirebbe ai “millionarios” della Garfagnana di accorciare il divario delle formazioni che stazionano in zona play-off, il vero obiettivo stagionale. Nel solito 3-5-2 le novità di giornata sono rappresentate dal rientro tra i pali di Nicola Papeschi, dalla maglia da titolare di Haoudi che fa coppia in attacco con Pioli. Minimo turnover scelto da mister Micchi in vista dell’impegno di Coppa Toscana in programma per mercoledì 14 novembre contro il Don Bosco Fossone. L’avvio di partita si tinge interamente di biancorosse. La prima avvisaglia a Guidi arriva dal tiro da fuori area di Catalini che si spegne di poco a lato. Al 12’ ospiti in vantaggio: morbido cross dalla sinistra di Satti per la incornata aerea di Tolaini, rimasta in area giallorossa dopo un corner.

I padroni di casa ristabiliscono la parità grazie ad un generoso penalty concesso dal direttore di gara Giorgi. Dagli undici metri è glaciale nella trasformazione Campus. Frazione di gioco che termina con una conclusione di Haoudi disinnescata da Guidi.

Nel corso del secondo tempo mister Micchi attinge alla sua panchina inserendo Di Salvatore e Giannotti: ingressi che danno una linfa maggiore al reparto offensivo. L’Orentano, fatta eccezione per una traversa colpita da Mainardi su punizione, si difende alle avanzate ospiti. Byaze chiama al doppio intervento Guidi mentre Vitelli non trova il gol per un nulla. Negli ultimi scampoli di partita c’è da segnalare il rosso, per somma di ammonizioni, rimediato da Cirillo per due falli ravvicinati su Haoudi.