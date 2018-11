Sport



Trasferta difficile per il Castelnuovo contro un San Marco Avenza in volo

venerdì, 2 novembre 2018, 16:41

di simone pierotti

Trasferta difficile per il Castelnuovo, atteso domenica sul campo del San Marco Avenza. Storicamente la “Covetta” non ha mai portato fortuna ai gialloblu ma, alla luce dell’importante successo ottenuto contro lo Sporting Cecina, i ragazzi di mister Contadini potranno giocare con maggiore serenità, contenendo gli avversari per colpire in contropiede. Serenità e concentrazione saranno qualità primarie contro un avversario in grande spolvero, reduce da cinque vittorie consecutive e con un reparto offensivo super. Dalla battuta d’arresto del 16 settembre a Montecatini, la formazione carrarese ha sempre vinto inanellando una serie importante: Sporting Cecina Cuoiopelli, Camaiore, Vorno e Castelfiorentino le vittime del San Marco Avenza. Punto di forza del team di Turi è sicuramente il reparto di attacco, con quattro punte intercambiabili di buon livello come Conedera, Doretti, Mazzucchelli e Gabrielli. Altri elementi importanti sono il portiere Costa, ex Carrarese, Bondielli e Cucurnia.

Missione difficile, quindi, per il Castelnuovo ma non impossibile: fondamentale sarà lo stato di forma della squadra, alle prese con qualche acciacco fisico. Mister Contadini, comunque, saprà sicuramente scegliere gli elementi più in forma tra quelli in rosa, in particolare tra i giovani che scalpitano e stanno sempre dimostrando, anche quando vengono chiamati in causa per pochi minuti, di poterci contare.