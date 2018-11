Sport



U.I.S.P.: Filicaia e MGS City, che colpi! Battuti Poggio e Camporgiano

martedì, 6 novembre 2018, 18:30

di simone pierotti

Emozioni a non finire nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana: cadono a sorpresa le prime della classe e la classifica si accorcia. Dopo sei vittorie consecutive, si ferma il Capriola Poggio, sconfitto in maniera secca dai Diavoli Rossi Filicaia per 2-0. Andrea Biggeri e Gabriele Bonini regalano tre punti d’oro alla propria squadra che, peraltro, deve recuperare un turno. Non ne approfitta il Camporgiano, superato 3-1 sul campo del MGS City, una vera e propria mina vagante ma con un bomber come Alessandro Davini tutto è possibile. Sono sue due delle 3 reti, l’altra è di Daniele Cassettai. Per gli ospiti segna Gabriele Comparini. Risale la classifica il Lokomotiv che passa sul campo degli Amatori Vicas per 6-3, mandando in rete 6 giocatori differenti (Cassettai T, Cassettai S, Makan, Kogne, Bechelli e Carrieri), mentre per i padroni di casa vanno in rete Riccardo Casotti, Sandro Chiriacò e Maikol Fabbri. Punti preziosi anche per gli Amatori Cascio che passano 3-1 contro lo United Colours grazie alla doppietta di Tobia Tortelli e al gol di Michele Cancherini, per i locali gol di Mustapha Ceesay. Terzo punto stagionale per l’Unione 2018 che blocca sul 2-2 il Casciana Cascianella (reti di Filippo Orsi, Antonio Pancetti, Gabriel Mogut, Danilo Fontanini). Colpaccio esterno del Corfino che supera 1-0 il Cerretoli grazie al gol di Simone Lemmi. Passo avanti importante per il Baston Villa che strapassa il Cerageto Mojito 5-1 (doppietta di Paolo Ferrando, gol di Simone Andreucci, Davide Di Bartolomeo e Francesco Esposti).