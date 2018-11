Sport



Un buon Castelnuovo blocca la Cuoiopelli e prosegue la serie positiva

domenica, 11 novembre 2018, 18:50

di simone pierotti

0-0

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Inglese, Ceciarini, Marchetti, Pieroni, Filippi, Biagioni, Bosi (38’ s.t. Berrettini), Gori, Cecchini A disp.: Baroni, Biagiotti, Turri, El Hadoui, Durodola, Micchi M, Micchi L, Martinelli All.: Contadini

CUOIOPELLI: Grasso, Rossi, Bellemo (23’ s.t. Raffi), Mancini L, Botrini, Francesconi, Niccolai, Donati (19’ s.t. Gambini), Mancini L. (23’ s.t. Raffaelli), Mengali, Paolicchi A disp.: Morini, Benelli, De Luca, Montaguti All.: Marcheschi (Cipolli squalificato)

Arbitro: Duccio Mancini di Pistoia

Note: ammoniti Cecchini, Bellemo, Gambini.

Castelnuovo di Garfagnana - Termina a reti inviolate l’atteso confronto tra il Castelnuovo e la Cuoiopelli di Andrea Cipolli, una delle formazioni più attrezzate del girone. Equa divisione della posta che rispecchia l’andamento del match anche se entrambe le formazioni hanno cercato i tre punti e costruito alcune occasioni importanti. Ne è venuta fuori una gara equilibrata e, soprattutto nella ripresa, piacevole. Il Castelnuovo, che presentava qualche giocatore non al meglio della condizione, prosegue la mini – serie positiva e muove la classifica.

Prima opportunità al 10’ con Bosi che riceve un lancio dalla destra e calcia al volo, il portiere blocca con sicurezza. Al 19’ bella azione in verticale con Cecchini che scambia con Filippi, palla a Inglese che gira, Grasso blocca. Al 25’ Paolicchi si libera all’interno dell’area, girata che Leon blocca. Al 29’ punizione dal limite di Bellemo, Leon respinge. Al 37’ Bosi si guadagna un insidioso calcio di punizione al limite dell’area: conclusione di Gori che Grasso respinge, se pur con qualche problema. Al 40’ traversone dalla sinistra, Mengali svetta bene di testa e colpisce la traversa.

Il secondo tempo si apre con una Cuoiopelli più intraprendente: all’11’ bella azione di Mengali in area, l’attaccante trova un varco e calcia in diagonale, Leon chiude bene lo specchio e respinge. Al 18’ tentativo di Gori in rovesciata al limite dell’area, palla a lato. Al 26’ occasione sui piedi di Pieroni in mezzo all’area, tocco di prima intenzione e pallone che esce a lato. Al 28’ bella chiusura di testa di Picchi che anticipa Paolicchi. Al 42’ occasione per il Castelnuovo con Gori che trova il guizzo in area, salta un difensore, e calcia in diagonale alzando troppo la traiettoria. Termina 0-0, un risultato meritato per entrambe le formazioni.