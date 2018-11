Sport



Un San Filippo travolgente espugna Pontecosi e mantiene il secondo posto

domenica, 4 novembre 2018, 19:19

di lorenzo fiori

2-4

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gavazzi, Cavani (46' Angelini), Magazzini (74' Gennaro), Canelli, Bacci, Luti (74' Poli), Bartolomei (60' Marigliani Diego), Marigliani Lorenzo, Martini Adami Riccardo e Bonini Nicola. A disposizione: Pozzi. Allenatore: De Luca.

San Filippo: Pirito, Martinelli, Pardini (59' Guidotti), Buoni, Papera, Cini, Selmi (76' Del Carlo), Berrettini, Islami (65' Consani), Ezzaki (77' Tocchini) e Francalanci (53' Garofalo). A disposizione: Genovali e Lencioni. Allenatore: Boi.

Arbitro: Chisari della sezione di Livorno.

Marcatori: 3' Buoni (S), 6'-12'-44' Islami (S), 45' + 1' Luti (P) e 73' Gavazzi (P).

Note: ammoniti Gavazzi, Michele Martini Adami, Canelli, Luti, Magazzini, Riccardo Martini Adami, Nicola Bonini, Francalanci e Buoni. Espulsi Pirito al 77' e Riccardo Martini Adami al 83'. Calci d'angolo 5-6. Minuti di recupero 3' e 5'.

Quarta vittoria consecutiva fuori casa, in altrettante partite, per il San Filippo che, grazie ad un primo tempo devastante (0-3 dopo 12 minuti), espugna Pontecosi mantenendo il secondo posto e restando a -3 dalla capolista, sempre vincente, Molazzana. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per gli uomini di De Luca che entrano in piena zona play-out a -2 dalla zona salvezza.

Tatticamente De Luca, privo di Lunardi, De Vivo, Michele Bonini, Bechelli e dell'acciaccato Pozzi, cambia assetto e schiera i suoi con un 3-5-1-1 posizionando Riccardo Martini Adami e Cavani come esterni di centrocampo, Nicola Bonini come trequartista alle spalle dell'inedita punta Canelli. Boi si oppone, invece, con il solito 4-3-3, privo di Segnalini, Del Barga e Serafini, posizionando il bomber del campionato Islami (otto gol in sette partite) come centravanti affiancato da Ezzaki e Francalanci.

Inizio di gara devastante per gli ospiti che passano in vantaggio, al 3', con una magistrale punizione di Buoni. Raddoppiano dopo tre minuti con Islami che "brucia" in velocità la retroguardia locale e "trafigge" Michele Martini Adami. Dopo sei giri di orologio arriva anche lo 0-3, sempre con Islami, che archivia risultato e partita. Il Pontecosi, nonostante tutto, prova a rialzare la testa ed a creare qualche occasioni senza riuscirci. Al 21' ci prova Luti con una conclusione ad impegnare Pirito. Ad un minuto dalla fine del primo tempo regolamentare segna la sua terza rete della giornata Islami portando il risultato sullo 0-4. Due minuti più tardi accorcia le distanze Luti servito alla perfezione da Canelli.

Seconda frazione di gioco dove il Pontecosi prova subito a riaprire la partita e ci va vicino con un colpo di testa di Canelli e con un tiro dalla distanza di Riccardo Martini Adami. Al minuto numero 73' Gavazzi sfrutta bene la respinta di Pirito e fa 2-4. Quattro minuti più tardi parte in velocità Canelli, lanciato bene, che fa il pallonetto ma il portiere fuori area tocca la palla con le mani e viene espulso. La superiorità numerica dura soltanto sei minuti a causa dell'espulsione ai danni di Riccardo Martini Adami per doppia ammonizione che chiude, definitivamente, la partita.

Nella prossima giornata, l'ottava di seconda categoria girone C, il Pontecosi sarà ospitato dal Barga mentre il San Filippo attenderà tra le mura amiche l'Atletico Fornoli.