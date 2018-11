Sport



Va al River Pieve l’atteso derby contro i Diavoli Neri

domenica, 4 novembre 2018, 19:48

di michele masotti

3-1

River Pieve: Mirco Micchi, Friz, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana, Satti, Catalini (91’ Turri), Pioli (90’ Matteo Papeschi), Di Salvatore (88’ Maggi) e Vitelli (67’ Haoudi) A disposizione: Nicola Papeschi, Condè e Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Bonini, Gianluca Cassettai, Venanzi (82’ Gori), Tonelli, Manfredi, Crudeli, Alfredini, Pellegrinotti (63’Coli), Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Vanni, Pennucci, Orsi, Coiai e Davini Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Macchini di Pistoia

Marcatori: 11’ Byaze, 27’ Pellegrinotti, 73’ Satti e 76’ Haoudi

Con due reti nel giro di quattro minuti nello scorcio finale del match, il River Pieve si aggiudica il derby contro i Diavoli Neri dell’ex Zuddas e guadagnano posizioni in classifica. Gli ospiti, invece, scendono al sesto posto. Tre punti di una straordinaria importanza che, aldilà del fatto che fosse una gara sentita, danno continuità al momento positivo, evidenziato dal passaggio di turno in Coppa. Al “Nardini” è andato in scena un derby valido dal punto di vista dell’agonismo, sempre sui binari della correttezza, che non ha deluso il pubblico presente.

Avvicendamento tra i pali del River, con Mirco Micchi preferito a Nicola Papeschi. Nel consueto 3-5-2 disegnato da Edoardo Micchi, Satti e Friz si muovono sulle corsie laterali: in attacco spazio al tandem Di Salvatore-Pioli. Dal canto loro i Diavoli Neri, privi di Della Croce e con un Pennucci ancora acciaccato, scendono in campo con il consueto 4-3-3. Bonini e Gianluca Cassettai sono i terzini, Alessandro Cassettai è il playmaker scortato ai suoi lati dal giovane Venanzi e Alfredini. Match che parte sui dei ritmi blandi. Alla prima occasione sono i “millionarios” della Garfagnana a colpire. Grande accelerazione di Francesco Satti che calcia in porta trovando la deviazione di un difensore che manda la sfera sul palo. Pallone vagante che viene spedito in rete dall’accorrente Byaze. Diavoli che ristabiliscono la parità al 27’ con Pellegrinotti, bravo a girare in porta un invitante cross dell’ex di turno Morelli.

Nel secondo tempo gli ospiti si rendono pericolosi con Alessandro Cassettai che chiama al super intervento Mirco Micchi. I crampi mettono fuori causa Pellegrinotti, con i Diavoli che perdono i preziosi riferimento offensivo. Edoardo Micchi, invece, si gioca la carta Haoudi che sarà decisivo per l’esito finale. Al 73’ è Satti a portare nuovamente in vantaggio i suoi riprendendo la corta respinta di Carvajal sul tentativo di Byaze. Diavoli Neri che accusano il colpo e i padroni di casa ne approfittano per chiudere i conti con una velenosa conclusione di Haoudi. Prima del triplice fischio finale c’è tempo per un altro pregevole intervento di Mirco Micchi sulla punizione di Morelli.

Il prossimo turno di campionato vedrà i Diavoli Neri Gorfigliano ospitare la matricola e capolista Forte dei Marmi 2015 mentre il River Pieve sarà di scena ad Orentano.