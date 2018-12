Sport



G.S. Orecchiella protagonista a Pisa: ottimi tempi per Salas, Bianchi, Pierotti, Vassalle e Sarti

mercoledì, 19 dicembre 2018, 22:23

Ultimo importante evento podistico dell’anno a Pisa, con la tradizionale Pisa Marathon che da anni richiama migliaia di atleti da tutto il mondo sia per la maratona che per la mezza maratona. Diversi i portacolori del G.S. Orecchiella Garfagnana, con prestazioni anche rilevanti.

Nella maratona 4 “aquile” al traguardo: Antonio Bianchi, esordio sulla distanza regina con il tempo di 3:01:59, bravissimo anche il veterano Andrea Santucci con il tempo di 3:02:23. In campo femminile grande prestazione di Andrea Salas Palma, 15° assoluta in 3:06:53 e prima maratona per Elisa Chimenti, con il buon tempo di 3:33:58. In mezza maratona quasi 1600 atleti al via e ben 6 runners del G.S. Orecchiella nei primi 100. Il migliore è Simone Pierotti, 24° in 1:18:31 (4° di categoria), seguito dall’ottimo Luca Sarti 1:18:47 con cui si aggiudica la categoria Veterani. Grande prestazione anche per Andrea Vassalle 28° con il tempo reale di 1:18:23, 29° Alessandro Paterni 1:19:50, 33° Gabriele Bacci 1:20:18, 79° Federico Matteoni 1:24:00. Bene anche: 351° Manuel Mancini 1:36:03, 720° Luigi Angeli 1:47:38, 892° Alessandro Fialdini 1:52:40. Tra le donne: 20° Simona Sardi 1:28:24, 51° Roberta Pieroni 1:37:24, 200° Liza Bellandi 1:53:50, 315° Barbari Belli 2:03:39.