GhiviBorgo, un gol per tempo al San Donato degli ex e primato mantenuto

domenica, 16 dicembre 2018, 17:35

di michele masotti

2-0

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Tagliavacche, Maccabruni, Diana, Ghini (91’ Presicci), Nolè, Ortolini, Frugoli (93’ Lecceti) e Chianese (77’ Remorini) A disposizione: Petroni, Gargano, Marigliani, Paccagnini, Fermi e Nottoli Allenatore: Guido Pagliuca

S. Donato Tavernelle: Fenderico, Nassi, Vecchiarelli, Brenna (50’ Galligani), Rosseti, Zambarda, Montini (23’ Colonaci)(70’ Di Renzone), Meucci, Pozzi (78’ Bacci), Gemignani (67’ Kernezo) e Giordani A disposizione: Signorini, Cela e Castellani Allenatore: Roberto Malotti

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto (Assistenti Sonetti e Ivanavich Fiore di Genova)

Marcatori: 36’ Chianese e 48’ Ortolini

Il primo posto appena conquistato non fa venire le vertigini il GhivizzanoBorgo che, tornato a giocare al Porta Elisa due anni dopo l’ultima volta, supera per 2-0 l’ostico San Donato Tavernelle e risponde ai successi delle più dirette inseguitrici Tuttocuoio e Ponsacco. La squadra di Pagliuca supera a pieno voti l’esame costituito dal team senese, una delle outsider del campionato e che era reduce da tre successi di fila. Per la quinta partita consecutiva la porta di Sottoriva è rimasta inviolata. I “colchoneros” della Media Valle hanno inserito nel motore anche l’ex Massese Remorini, arrivato nelle ultime ore del mercato invernale dopo l’infelice esperienza di Ponsacco. Il classe 1994 rappresenta un’alternativa in più nel reparto offensivo, dove il tridente delle meraviglie Chianese-Frugoli-Ortolini ha incantato pure oggi.

Privo dell’acciaccato Marino, Pagliuca lo sostituisce a centrocampo con Tagliavacche e ritrova dal primo minuto sia Dell’Orfanello che Elia Chianese. Infermeria affollata, invece, per gli ospiti. A ridosso del match un attacco influenzale mette fuori causa capitan Frosali e Russo, uno degli attesi ex di turno. Un altro ex, ossia il portiere Signorini, deve accomodarsi in panchina per un infortunio. Stagione finita per il classe 1999 Favilli. Sono regolarmente in campo, tanto per rimanere in tema di ex biancorossi, sia Gemignani che Giordani. Pronti e via ed il GhiviBorgo si vede annullare un gol per la posizione di offside di Ortolini. Al 13’ Fenderico è chiamato alla deviazione in calcio d’angolo sulla conclusione di capitan Nolè.

Cinque minuti più tardi l’ex Sampdoria e Empoli Nicola Pozzi vede Sottoriva fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un gran tiro dai 40 metri. Bravo il portiere romano a recuperare velocemente la posizione e a smanacciare in calcio d’angolo. Al minuto numero trentasei un illuminante passaggio di Frugoli libera davanti al portiere Chianese, abile e freddo nel superare Fenderico con un tocco di esterno d’alta scuola. Prima dell’intervallo, Frugoli veste nuovamente i panni di rifinitore; in questo caso Ghini non calcia immediatamente in porta e si fa rimontare da Zambarda.

All’alba del secondo tempo i locali segnano il punto della tranquillità con il quattordicesimo centro stagionale di Raffaele Ortolini. Mister Malotti, non avendo più nulla da perdere, sbilancia ulteriormente il suo team inserendo la seconda punta Galligani. L’ingresso dell’ex Viareggio non cambia il copione del match che la squadra di Pagliuca si aggiudica con pieno merito.

Domenica prossima il GhiviBorgo chiuderà il girone di andata a Gavorrano, al cospetto della più grande delusione di questo prima parte di stagione.