54^ Coppa Città di Lucca 2019: via al dialogo con il territorio

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:12

"Aspettando il Lucca 2019" è il titolo dell'incontro organizzato a Lucca per venerdì 15 febbraio alle ore 21,00 alla sede dell'Automobile Club in via Catalani, con il quale l'organizzatore Maremma Corse 2.0 vuole incontrare la città ed il territorio, gli addetti ai lavori, il tessuto sportivo, gli operatori economici ed anche gli appassionati di motorsport, parlando della 54^ Coppa Città di Lucca, rally valido per la Coppa Italia, in programma per il 27 e 28 luglio.

MaremmaCorse 2.0 ha rilevato la gara di Lucca dallo scorso anno, consentendo di proseguire una storia tra le più ricche ed importanti in Italia e con questo incontro/dibattito, insieme all'Automobile Club Lucca, cercherà di illustrare e commentare le prospettive e gli auspici della 54^ edizione della gara più amata in Toscana, ascoltando la voce di tutti.

Idee, progetti, valutazioni, delle quali si farà tesoro per proporre un evento che possa dare il proprio contributo allo sport, all'economia ed all'immagine di Lucca ed all'intera provincia.

La scorsa edizione della gara conobbe l'ottava vittoria del locale Rudy Michelini, in coppia con Perna, su una Skoda Fabia R5.