Sport



Al Nardini arriva l’Atletico Piombino: in palio punti pesanti per la salvezza

sabato, 12 gennaio 2019, 11:31

di simone pierotti

Il Castelnuovo, dopo il positivo pareggio a San Miniato, attende tra le mura amiche l’Atletico Piombino per quello che di fatto è l’esordio 2019 allo stadio “Alessio Nardini”. Appuntamento alle 14:30. Sarà una sfida delicata, apparentemente agevole considerando la differenza di classifica e il recente ruolino di marcia degli ospiti. La squadra di Contadini dovrà mantenere alta l’attenzione per una partita in cui sarà in palio una bella occasione per avvicinare la salvezza: salire a quota 24 punti e distaccare gli avversari di 11 punti, costituirebbe una bella dote con cui affrontare con maggiore serenità il proseguo del campionato.

Il Piombino ha infatti 13 punti in classifica, ha vinto solo 3 volte nella stagione e, in trasferta, ha ottenuto solo 4 punti. Negli ultimi turni, peraltro, ha perso lo smalto anche tra le mura amiche, perdendo il doppio turno casalingo consecutivo, prima contro il Vorno poi con l’Atletico Cenaia.

Sul fronte castelnuovese, squadra in buona condizione, con il sicuro rientro di El Hadoui dal turno di squalifica. Il centrocampista è reduce dalla quarta convocazione nella rappresentativa regionale e, con tutta probabilità, parteciperà al Torneo delle Regioni che si svolgerà nel mese di aprile. Tra le novità, ci sarà il 2000 Bachini, arrivato in prestito dalla Lucchese. A fine mese prenderà il via anche il Torneo delle Province, con il Castelnuovo che sarà rappresentato, probabilmente, da Brugiati, classe 2003, con la squadra Allievi. Intanto stanno entrando nel vivo anche i campionati giovanili: la Juniores è in piena corsa per la vittoria del campionato e la prossima settimana ci sarà l’atteso scontro diretto con la capolista Pisa Ovest, gli Allievi Regionali sono in lotta per la salvezza e, nelle ultime settimane, hanno rafforzato la rosa con l’innesto di tre giocatori.