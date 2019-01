Sport



Annalaura Mugno e Daniele Giusti (G.S. Orecchiella) iniziano il 2019 con il podio

mercoledì, 23 gennaio 2019, 08:38

di simone pierotti

Sta entrando nel vivo l’attività dei cross, in attesa degli assoluti toscani. Proseguono le gare organizzate dal C.S.I. con la prova di Prato che ha visto gli atleti del G.S. Orecchiella grandi protagonisti. Sul podio Girma Castelli, 2° tra i Senior, e Marco Guerrucci, 2° tra gli Amatori A. Tra i Senior 9° posto per Mattia Della Maggiora e 12° per Filippo Fiorini. Tra gli Amatori A 14° Fabio Malus e 21° Luca Borelli. Tra gli Amatori B 9° Stefano Lander e tra le Amatori B 9° Mirta Cappelli. Subito grande protagonista sulla strada Annalaura Mugno, seconda al prestigioso Trofeo Big Mat di Palastreto. Bene anche Melania Raffaetà, 7°, e Luciana Aresu, 2° tra le Veterane.

Primo podio in maglia biancoceleste per il neo arrivato Daniele Giusti, 3° al Trail Sigerico a Monteriggioni sulla distanza di 19 km. Prima mezza maratona della stagione e buon debutto per lo specialista Simone Pierotti, 8° alla Montecatini Half Marathon, con il tempo di 1:19:48, ottenuto su un percorso nervoso. Bene anche Manuel Mancini, 113°, e Luca Gabbanini, 9° tra i Veterani.

Alla Mugello GP Run 189° Stefano Del Prete e 208° Vincenzo Zaccuri.