Buon punto dei Diavoli Neri sul sintetico di Capezzano

domenica, 27 gennaio 2019, 19:57

di michele masotti

1-1

Capezzano: Bartelletti, Capasso, Caniparoli, Vanni, Ficagna, Mazzone, Bonuccelli, Albamonte (66’ Domenici), Marsili, Fiaschi e Mancini (85’ Lombardi) A disposizione: Pardini, Bertacca, Altini, Ferrari, Motroni e Di Cola Allentore: Riccardo Coli

Diavoli Neri Gorfigliano: Vanni, Bonini, Diego Orsi, Pennucci, Biagiotti, Fusco, Alfredini, Crudeli, Del Giudice (70’ Tonelli), Alessandro Cassettai e Morelli A disposizione: Carvajal, Ivano Orsi, Coli, Ivano Orsi e Brega Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Otaviano Costa di Livorno

Marcatori: 40’ Alfredini e 64’ Marsili

Note: Espulso al 52’ Bonuccelli per doppia ammonizione

Senza diversi titolari, ai quali va aggiunta la defezione del portiere titolare Carvajal durante il riscaldamento, i Diavoli Neri Gorfigliano tornano dalla difficile trasferta del “Cavanis” di Capezzano con un pareggio, il secondo stagionale per i ragazzi di Zuddas. Pennucci e compagni, in virtù degli altri risultati, restano ad un punto dalla salvezza diretta ma danno continuità al successo di domenica scorsa. I locali, invece, mantengono la sesta posizione a -2 dal Marginone, quinta della classe che ad oggi, però, sarebbe tagliata fuori dai play-off a causa della forbice dei dieci punti di ritardo sul Serricciolo. In casa garfagnina resta un pizzico di rammarico per non avere gestito il vantaggio con la superiorità numerica avuta in quasi tutta la ripresa.

Corposa la listi degli indisponibili con cui deve fare i conti Zuddas: l’influenza mette ko sia Pellegrinotti che Manfredi, mentre Gianluca Cassettai è alle prese con uno stiramento. Assenze che costringono Bonini a giocare come terzino sinistro e il duttile Alfredini comporre il tridente offensivo con Del Giudice e Morelli. Locali che puntano sull’esperienza in difesa dei vari Vanni, Mazzone e Ficagna; in attacco Coli rinuncia ad una prima punta per giocarsi la carta della velocità con il duo Fiaschi-Mancini. Il primo tempo vede gli ospiti spingere sull’acceleratore e sfiorare già il bersaglio grosso al 5’ quando Alfredini arriva in ritardo all’appuntamento con il gol sul cross di Del Giudice. Dieci minuti dopo ci pensa la sfortuna a negare la rete ai Diavoli: il siluro scoccato da Morelli colpisce l’incrocio dei pali per poi ricadere sulla linea a Bartelletti battuto. Il Capezzano si rende pericoloso solamente in contropiede con Fiaschi che trova l’esterno della rete.

A cinque minuti dall’intervallo la pressione degli ospiti viene premiata. Il portiere versiliese respinge corto il potente tiro di Bonini e per Alfredini è un gioco da ragazzi mettere dentro. Inizia la ripresa e i ragazzi di Zuddas vanno vicinissimi al raddoppio il rigore in movimento di Crudeli neutralizzato da Bartelletti. Al 52’ i locali restano in dieci uomini per il doppi giallo rimediato da Bonuccelli. Inferiorità numerica che non tarpa le ali al Capezzano che pareggia. Traversone di Caniparoli e colpo di testa vincente sul secondo palo di Marsili. Finisce 1-1 un match tutto sommato godibile e giocato su ottimi ritmi.

Nel prossimo turno i Diavoli riceveranno la visita dello Sporting Bozzano, compagine uscita decisamente rinforzata dal mercato invernale e che mira a centrare un posto nei play-off.