Sport



Calcio, Alan Renucci pronto per una nuova sfida

martedì, 8 gennaio 2019, 15:27

Uno degli allenatori più vincenti della Valle del Serchio, reduce da qualche mese di inattività dopo i due anni di Fornoli, è pronto per intraprendere una nuova avventura. Stiamo parlando di Alan Rennuci, anglo-barghigiano, che vuole riprendere un discorso interrotto qualche mese dopo 22 ininterrotti. Calciatore dilettante di ottimo livello, Renucci ha conseguito risultati eccellenti anche nella sua seconda carriera da tecnico. Ricordiamo i campionati vinti alla guida di Piano di Coreglia, Sporting Club 2001 e la doppia promozione, dalla seconda categoria alla Promozione, con il Barga tra il 2006 e il 2008.

“Dopo un periodo che purtroppo mi ha fatto mettere da parte il calcio, sono riuscito insieme alla mia meravigliosa famiglia a risolvere per fortuna questo imprevisto.” – ha affermato Renucci- “Questo sport per me è sempre stato una passione e mi ha fatto togliere parecchie soddisfazioni come i quattro campionati di fila con Sporting 2001, Piano di Coreglia e Barga due volte.

“Per ben 22 anni consecutivi ho avuto la fortuna di allenare squadre importanti, e l’impossibilità di potere accettare varie occasioni anche quest’anno, lasciandomi un grande vuoto.”- ha proseguito Renucci che poi ha così chiosato.

“Ora ho bisogno fare capire a molti addetti ai lavori, che già sapevano di questo inconveniente, che sono di nuovo ‘sulla piazza’, con uno spirito ancora più combattivo, per provare a tornare a sentire la sensazione della vittoria.”